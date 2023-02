Alec Baldwin oskarżony o nieumyślne zabójstwo Halyny Hutchins

Prokuratura w Nowym Meksyku wystąpiła we wtorek z formalnym oskarżeniem amerykańskiego gwiazdora Aleca Baldwina o nieumyślne spowodowanie śmierci autorki zdjęć do filmu "Rust" Ukrainki Halyny Hutchins. Od sędziego zależy czy dojdzie do procesu. Oskarżenie w Sądzie Rejonowym skierowano też wobec filmowej zbrojmistrz Hannah Gutierrez-Reed.

Zdjęcie Alec Baldwin / Mark Sagliocco/Getty Images for National Geographic / Getty Images