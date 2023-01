Pozwani przez Evę Green producenci filmu "A Patriot" to szefowie firm White Lantern Films oraz SMC Speciality Finance. Aktorka domaga się on nich miliona dolarów, bo jej zdaniem zgodnie z umową należy jej się gaża, choć film nie powstał. W odpowiedzi na pozew adwokaci wspomnianych firm oskarżyli Green o złamanie warunków kontraktu. Ich zdaniem aktorka nie miała zamiaru wystąpić w filmie "A Patriot".

Pozew złożony w kontrze do pozwu Green pełen jest zarzutów pod adresem aktorki. Czytamy w nim, że "oszukańczo wprowadzała w błąd, że jest gotowa i chętna do wykonania swoich obowiązków aktorskich wynikających z umowy". Green miała nazwać producentów "du...i", a jednego z nich, Jake’a Seala, "kretynem" i "czystym wymiotem". Proces w tej sprawie rozpoczął się przed londyńskim sądem. Aktorka nie pojawiła się na pierwszej rozprawie. Jak tłumaczyli jej adwokaci, termin kolidował z obowiązkami zawodowymi aktorki.

Według prawników Green projekt filmu "A Patriot" od początku był skazany na niepowodzenie. Nie udało się bowiem zebrać funduszy na jego realizację, ani zatrudnić rozważanych do zagrania głównych ról Helen Hunt i Charlesa Dance’a czy choćby operatora zdjęć. Adwokaci zapewniali jednocześnie, że sama Green była entuzjastycznie nastawiona do projektu już po przeczytaniu scenariusza tego thrillera.

Eva Green: Nie chce być aktorką klasy B

Jak podaje Reuters, z zeznań złożonych przez Green w trakcie przygotowań do procesu wynika, że zmieniła swoje zdanie na temat projektu, gdy pojawiło się widmo zmniejszenia budżetu produkcji. W takiej sytuacji "A Patriot" mógłby spaść do rangi filmu klasy B. A udział w takich filmach, zdaniem Green, poważnie zagroziłby jej karierze. "Kiedy pojawiasz się w filmach klasy B, wszyscy zaczynają cię uważać za aktorkę klasy B. To mogłoby zniszczyć moją karierę. Nie zależy mi na pieniądzach. Żyję po to, żeby grać w dobrych filmach, to moja religia" - stwierdziła.

Eva Green: Grzechu warta 1 / 13 Eva Green urodziła się 6 lipca 1980 roku w Paryżu. Jest córką francuskiej aktorki i szwedzkiego dentysty. Po ukończeniu studium aktorskiego w Londynie, spróbowała swych sił na deskach francuskich teatrów. Źródło: East News Autor: RECONDED PICTURE COMPANY/PENINSULAŃ FILMS/FICTION FILMS / Album