Niedzielny odcinek podcastu "The Kurt Angle Show" wywołał wśród odbiorców nie lada poruszenie. Gospodarz programu, zapaśnik Kurt Angle, ujawnił bowiem niepokojące wieści na temat stanu zdrowia Hulka Hogana . Jeden z najsłynniejszych wrestlerów w historii miał poważnie ucierpieć wskutek komplikacji, do jakich doszło u niego po niedawnej operacji kręgosłupa.

Hulk Hogan: Co ze zdrowiem gwiazdora?

"Hogan musiał przejść drugą operację. Wycięto mu nerwy z dolnej części ciała, dlatego stracił tam czucie. Kiedy zobaczyłem go, jak chodzi o lasce, myślałem, że bolą go plecy. Okazało się jednak, że nic go nie boli, bo praktycznie nie ma czucia w nogach" - powiedział Angle. Kolega po fachu emerytowanego zapaśnika podkreślił, że bardzo mu współczuje. "Włożył serce i duszę w ten biznes i to go pochłonęło" - przyznał ze smutkiem.

Rewelacje te skomentował teraz rzecznik Hulka Hogana. Jak pokreślił, fani nie mają powodów do obaw, gdyż operacja w rzeczywistości przebiegła pomyślnie. Zasugerował przy tym, że były sportowiec w ramach żartu celowo wyolbrzymił swoje dolegliwości w czasie rozmowy z Kurtem Angle. "Tak naprawdę radzi sobie dobrze, nie jest sparaliżowany. Wszystko z nim w porządku. Jest po prostu facetem z poczuciem humoru" - skwitował przedstawiciel Hogana.

Hulk Hogan przeszedł aż 25 operacji

69-letni gwiazdor w przeszłości zmagał się z wieloma problemami zdrowotnymi. W 2021 roku opowiedziała o tym jego córka, Brooke Hogan. Jak ujawniła goszcząc w podcaście "Hollywood Raw", w ciągu ostatniej dekady jej ojciec przeszedł aż 25 operacji.

"Kilkakrotnie miał robioną endoprotezę stawu kolanowego w obydwu kolanach, miał też operowane biodro i łokieć. Po każdym takim zabiegu musiał poświęcić mnóstwo czasu na rekonwalescencję i fizjoterapię. Ojciec wiele przeszedł, ale wykazał się niesamowitym hartem ducha. Teraz czuje się świetnie. Ćwiczy na siłowni dwie godziny dziennie" - powiedziała córka Hogana.