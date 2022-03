1 / 10

Przez ostatnie lata unikała przewidywalnych dróg do sławy, wybierając intrygujące, pozbawione ostentacji role. W 2016 roku wystąpiła w głośnym dramacie "Lady M.". Tytułowa Lady M. to oczywiście nawiązanie do Lady Makbet, choć pierwowzorem scenariusza nie jest sztuka Szekspira. Scenarzystka Alice Birch zaadaptowała opowiadanie autorstwa Mikołaja Leskowa ("Powiatowa Lady Makbet") i przeniosła je do realiów Anglii II połowy XIX wieku. Za swą rolę Pugh była nominowana do Europejskiej Nagrody Filmowej.