Reżyser nakręcił materiał, w którym Robert Pattinson wkrada się do Arkham Asylum, aby porozmawiać z jednym z więźniów. Ostatecznie jednak odrzucił tę scenę, bo uznał, że pomysły stojące za tym momentem, zostały zrealizowane gdzie indziej.

Matt Reeves wyjaśnił, że Batman udał się do Arkham, aby lepiej zrozumieć Człowieka-Zagadkę ( Paul Dano ), spotykając się z Jokerem ( Barry Keoghan ).

Reżyser podkreślił, że uwielbia tę "dziwną, fajną" scenę i planuje podzielić się nią z fanami, gdy tylko wystarczająco dużo osób zobaczy nowego "Batmana".

"Batman" odniesie sukces finansowy?

"Batman" z Robertem Pattinsonem w roli głównej był bez wątpienia jedną z najgorętszych i najbardziej wyczekiwanych premier tego roku.

Na ekranie oglądamy plejadę gwiazd - u boku znanego szerszej widowni głównie ze "Zmierzchu" aktora pojawią się m.in. Paul Dano , Colin Farrell , Jeffrey Wright , Peter Sarsgaard i Zoë Kravitz . Produkcja zapowiadana jest jako zupełnie nowe spojrzenie na słynnego komiksowego bohatera, w którego wcześniej wcielali się tacy gwiazdorzy Hollywood, jak Michael Keaton , Christian Bale czy Ben Affleck .



"Batman" Matta Reevesa po pierwszym dniu w amerykańskich kinach zarobił 57 milionów dolarów.

