Na zamieszczonym w portalu TMZ nagraniu widzimy Ezrę Millera podczas aresztowania. Kiedy policjant zakuwa aktora w kajdanki, ten skarży się na ból w nadgarstkach i poucza funkcjonariusza, że ewentualne uszkodzenia nerwów mogą mieć katastrofalny wpływ dla jego kariery... muzycznej.

Miller zwraca także uwagę policjantowi, żeby nie zwracał się do niego per "pan. "Jestem transpłciową osobą niebinarną" - precyzuje gwiazdor.

Dodaje też, że jeśli aresztujący go mężczyzna nie zastosuje się do jego uwag, według amerykańskiego prawa federalnego dopuści się przestępstwa z nienawiści.

Reklama

Ezra Miller: Kłopoty z prawem

Gwiazdor filmu "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a" oraz czekającego na premierę "Flash" pod koniec marca narozrabiał w jednym z barów na Hawajach. Trafił do aresztu, ale to nie ostudziło jego zapędów. Tuż po tym, jak wyszedł za kaucją, Ezra Miller zaatakował parę mieszkającą w hostelu w niewielkim hawajskim miasteczku Hilo.

Jak podaje raport sporządzony przez funkcjonariusza lokalnej policji, aktor miał wkroczyć do sypialni pary i zacząć im grozić. Oboje poszkodowani twierdzą też, że Miller ich okradł - miał im zabrać m.in. portfel i paszporty. Do zdarzenia doszło zaledwie kilka godzin po tym, jak gwiazdor opuścił areszt, do którego trafił po awanturze wywołanej w jednym z lokalnych barów. Ezra Miller został wyprowadzony przez policję z pokoju napadniętej pary, ma też zakaz zbliżania się do nich. Czeka go też proces, bo ofiary napaści już złożyły pozew.

Do opisywanej w raporcie i pozwie sądowym sytuacji doszło w jednym z hosteli w miejscowości Hilo. Jak poinformowała jego właścicielka, para, która teraz oskarża aktora, pozwoliła mu zamieszkać razem z nimi. Właścicielka twierdzi, że nie miała pojęcia, kim jest Miller. Odkryła to dopiero wtedy, gdy inni goście hostelu zaczęli robić sobie z nim zdjęcia.

Sądowy zakaz zbliżania się do oskarżającej Millera pary został nałożony dzień po tym, jak został on aresztowany w miejscowym barze. Miał tam wykrzykiwać wulgaryzmy, wyrwać mikrofon kobiecie śpiewającej karaoke, a także rzucić się na mężczyznę grającego w rzutki. Aktora miała zdenerwować śpiewana piosenka "Shallow" Lady Gagi i Bradleya Coopera. W efekcie interwencji policji Miller trafił do aresztu, z którego zaraz wyszedł po wpłaceniu 500 dolarów grzywny.

Ezra Miller: Koniec kariery aktora?

Tuż po prasowych rewelacjach o wybrykach Millera, decydenci Warner Bros i DC Comics mieli spotkać się celem omówienia przyszłych produkcji z udziałem aktora.

Według informacji magazynu "Rolling Stone" podczas prac nad filmem "Flash" miał mieć "częste załamania psychiczne". Jego niesubordynacja przejawiała się też w agresywnym zachowaniu, rezygnacji. Gwiazdor miał też powtarzać, że "nie wie, co robi".

"Flash" w reżyserii Andy'ego Muschiettiego zapowiada się na luźną adaptację komiksu "Flashpoint", w którym Flash (Miller) korzysta ze swoich mocy, by cofnąć się w czasie. Chcąc uratować od śmierci matkę, rozpoczyna serię wydarzeń, która zagrozi nie tylko jego uniwersum. Akcja filmu rozrywać się będzie w kilku równoległych rzeczywistościach, dzięki czemu ponownie zobaczymy w nim Batmanów granych przez Michaela Keatona i Bena Afflecka. Premierę filmu "The Flash" zaplanowano na 23 czerwca 2023 roku.



Dziś na ekrany kin trafił zaś film z udziałem aktora - "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a".

Według "Rolling Stone'a" Warner Bros i DC Comics poważnie rozważają wstrzymanie kolejnych projektów z udziałem Millera, w tym produkcję potencjalnego sequela "Flash".

Zobacz też:

Ten film wywołał w Polsce skandal. Teraz okazuje się, że to nie koniec

Erotyczne sceny i śmiałe sesje? Tak zaczynała polska gwiazda

Niewiarygodne, do czego się posunął, by zdobyć sławę. Wstrząsające sceny

Był u szczytu sławy, gdy zniknął. Kariera zniszczona przez seks