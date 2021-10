"The Flash": Koniec zdjęć do filmu o Barrym Allenie

Prace na planie filmu "The Flash" trwały aż 124 dni. Poinformował o tym na swoim koncie na portalu Instagram odpowiedzialny za dźwięk Colin Nicolson.



"To koniec zdjęć do '"The Flash'. Dzień 124. Dzięki fantastycznemu zespołowi dźwiękowców, aktorom i ekipie był to wymagający projekt, który jednak zapewnił dużo rozrywki" - napisał w poście, który później został usunięty. Nicolson pospieszył się bowiem z ogłoszeniem informacji o zakończeniu zdjęć.



Zaszczyt oficjalnego ogłoszenia końca prac przypadł reżyserowi "The Flash" Andy’emu Muschettiemu. "Cóż to była za przygoda. Dzięki dla całej obsady i ekipy filmu. Każdego dnia daliście z siebie to, co macie najlepsze" - napisał na Instagramie, dołączając zdjęcia z planu filmu.

"The Flash": Batman wraca na kinowy ekran

Wraz z zakończeniem zdjęć do filmu "The Flash", kończy się też jego długa droga na ekran. Miał pojawić się on w kinach jeszcze w 2018 roku i być pierwszym filmem Rozszerzonego Uniwersum DC Comics (DCEU). Z planów tych nie wyszło, a w kolejnych latach kilka razy zmieniały się nazwiska twórców, którzy podejmą się zadania stworzenia pierwszego solowego filmu o Barrym Allenie, czyli superbohaterze Flashu. Finalnie stanęło na Andym Muschiettim ("To") oraz scenarzystce Christinie Hodson ("Ptaki Nocy").

Film Muschiettiego zapowiada się na luźną adaptację komiksu "Flashpoint", w którym Flash korzysta ze swoich mocy, by cofnąć się w czasie. Chcąc uratować od śmierci matkę, rozpoczyna serię wydarzeń, która zagrozi nie tylko jego uniwersum. Akcja filmu rozrywać się będzie w kilku równoległych rzeczywistościach, dzięki czemu ponownie zobaczymy w nim Batmanów granych przez Michaela Keatona i Bena Afflecka. Premierę filmu "The Flash" zaplanowano na 4 listopada 2022 roku.