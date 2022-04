Gwiazdor filmu "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a" oraz czekającego na premierę "Flash" pod koniec marca narozrabiał w jednym z barów na Hawajach. Trafił do aresztu, ale to nie ostudziło jego zapędów. Tuż po tym, jak wyszedł za kaucją, Ezra Miller zaatakował parę mieszkającą w hostelu w niewielkim hawajskim miasteczku Hilo.

Tuż po prasowych rewelacjach o wybrykach Millera, decydenci Warner Bros i DC Comics mieli spotkać się celem omówienia przyszłych produkcji z udziałem aktora.

Według informacji magazynu "Rolling Stone" podczas prac nad filmem "Flash" miał mieć "częste załamania psychiczne". Jego niesubordynacja przejawiała się też w agresywnym zachowaniu, rezygnacji. Gwiazdor miał też powtarzać, że "nie wie, co robi".

"Flash" w reżyserii Andy'ego Muschiettiego zapowiada się na luźną adaptację komiksu "Flashpoint", w którym Flash (Miller) korzysta ze swoich mocy, by cofnąć się w czasie. Chcąc uratować od śmierci matkę, rozpoczyna serię wydarzeń, która zagrozi nie tylko jego uniwersum. Akcja filmu rozrywać się będzie w kilku równoległych rzeczywistościach, dzięki czemu ponownie zobaczymy w nim Batmanów granych przez Michaela Keatona i Bena Afflecka. Premierę filmu "The Flash" zaplanowano na 23 czerwca 2023 roku.



Dziś na ekrany kin trafił zaś film z udziałem aktora - "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a".

Według "Rolling Stone'a" Warner Bros i DC Comics poważnie rozważają wstrzymanie kolejnych projektów z udziałem Millera, w tym produkcję potencjalnego sequela "Flash".

Ezra Miller: Kłopoty z prawem

Jak podaje raport sporządzony przez funkcjonariusza lokalnej policji Kennetha Quiocho, aktor miał wkroczyć do sypialni pary i zacząć im grozić. Oboje poszkodowani twierdzą też, że Miller ich okradł - miał im zabrać m.in. portfel i paszporty. Do zdarzenia doszło zaledwie kilka godzin po tym, jak gwiazdor opuścił areszt, do którego trafił po awanturze wywołanej w jednym z lokalnych barów. Ezra Miller został wyprowadzony przez policję z pokoju napadniętej pary, ma też zakaz zbliżania się do nich. Czeka go też proces, bo ofiary napaści już złożyły pozew.

Do opisywanej w raporcie i pozwie sądowym sytuacji doszło w jednym z hosteli w miejscowości Hilo. Jak poinformowała jego właścicielka, Miller pojawił się tam przed pięcioma dniami, a para, która teraz go oskarża, pozwoliła mu zamieszkać razem z nimi. Właścicielka twierdzi, że nie miała pojęcia, kim jest Miller. Odkryła to dopiero wtedy, gdy inni goście hostelu zaczęli robić sobie z nim zdjęcia.

Sądowy zakaz zbliżania się do oskarżającej Millera pary został nałożony we wtorek 29 marca. Dzień wcześniej aktor został aresztowany w miejscowym barze. Miał tam wykrzykiwać wulgaryzmy, wyrwać mikrofon kobiecie śpiewającej karaoke, a także rzucić się na mężczyznę grającego w rzutki. Aktora miała zdenerwować śpiewana piosenka "Shallow" Lady Gagi i Bradleya Coopera. W efekcie interwencji policji Miller trafił do aresztu, z którego zaraz wyszedł po wpłaceniu 500 dolarów grzywny.

