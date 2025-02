Arnold Schwarzenegger jako Arnold Strong w 1969 zadebiutował w roli Herkulesa w niskobudżetowym "Herkulesie w Nowym Jorku". Jego przełomową rolą był występ w filmie "Conan Barbarzyńca" (1982), który okazał się hitem kasowym, co zaowocowało sequelem "Conan Niszczyciel" (1984). Największą popularność przyniósł mu występ w filmie "Terminator". Jest jednym z aktorów, których kariera polityczna jest szeroko znana. W 2003 na antenie telewizyjnej ogłosił swój start w wyborach na stanowisko gubernatora stanu Kalifornia. Pomimo braku doświadczenia w polityce udało mu się wygrać z bardziej doświadczonymi przeciwnikami.

Ta historia jest doskonale wszystkim znana, zatem przyjrzyjmy się postaciom innych aktorów, którzy porzucili swoją karierę na rzecz świata polityki.

Clint Eastwood

Zdjęcie Clint Eastwood stanął nie tylko za, ale i przed kamerą / materiały prasowe

Clint Eastwood to żywa legenda Hollywood, a jego kariera trwa już ponad sześć dekad. Słynny aktor, reżyser i producent zbudował imponujące imperium filmowe i finansowe. Światową sławę zdobył w latach 60. XX wieku dzięki roli "Człowieka bez imienia" w trylogii spaghetti westernów Sergia Leone. Kolejne lata tylko ugruntowały jego pozycję w Hollywood — kreacje w takich filmach jak "Brudny Harry", "Bez przebaczenia" czy "Gran Torino" uczyniły go ikoną kina akcji.

Jeśli chodzi o polityczne powiązania aktora, to w latach 1986-1988 Clint Eastwood pełnił funkcję burmistrza miasta Carmel-by-the-Sea w Kalifornii, został wybrany jako kandydat bezpartyjny. Po zakończeniu dwuletniej kadencji nie ubiegał się o reelekcję. W 2013 roku wygłosił słynne przemówienie do krzesła i opowiadał się za wyborem Mitta Romneya, a osiem lat później poparł walczącego o nominację Demokratów Mike’a Bloomberga.

Melissa Gilbert

Zdjęcie Melissa Gilbert / Laurent VUSIPA / East News

Melissa zaczynała swoją przygodę z serialem w wieku 9 lat. Jej serialowym ojcem w "Domku na prerii" był Michael Landon, będący wówczas u szczytu sławy, gwiazdor "Bonanzy". Aktorka miała bardzo burzliwe życie osobiste. Była uzależniona od narkotyków, miała poważny problem alkoholowy, a o jej licznych romansach rozpisywały się brukowce.

W sierpniu 2015 roku aktorka zapowiedziała start w wyborach do Kongresu ze stanu Michigan, w którym zamieszkiwała, jednak z powodu problemów zdrowotnych musiała się wycofać z wyścigu.

Jerry Springer

Zdjęcie Jerry Springer / RD/MediaPunch/Associated Press/East News / East News

Springer był przez 27 lat gospodarzem kontrowersyjnego talk-show "The Jerry Springer Show" (w Polsce znane także jako "Potyczki Jerry’ego Springera"). Miał za sobą wiele aktorskich kreacji — zadebiutował w jednym z odcinków popularnego serialu "Świat według Bundych" jako gospodarz talk-show "The Masculine Feminist". Dziennikarz był także gwiazdą komedii "Nic do ukrycia", w którym wcielił się w fikcyjną wersję samego siebie - telewizyjnego gwiazdora Jerry'ego Farrelly'ego. W obrazie Dolpha Lundgrena "Obrońca" (2004) Springerowi przypadła w udziale rola prezydenta USA.

Oprócz dziennikarstwa, muzyki i aktorstwa przez jakiś czas zajmował się także polityką. W latach 1977-1978 był burmistrzem miasta Cincinnati. Następnie chciał zostać gubernatorem stanu Ohio, ale nie udało się — w wyścigu zajął dopiero trzecie miejsce.

Zrezygnował z życia publicznego w 2022, a rok później zmarł, w wieku 79 lat.

Shirley Temple

Zdjęcie Shirley Temple / AF Archive / East News

Shirley Temple była nazywana "cudownym dzieckiem Ameryki". Niestety szybko musiała dorosnąć. W 1935 roku miała być najbardziej dochodową gwiazdą w historii Hollywood — za rolę płacono jej 1500 dolarów, a od 1936 roku dwa razy tyle. W 1938 roku doczekała się imponującej tygodniówki w wysokości 10 tys. dolarów.

Jednak tak jak szybko jej aktorska kariera rozkwitła, równie szybko się zakończyła. Pojawiła się jeszcze w telewizyjnej serii "Shirley Temple's Storybook" (1958-59), po czym rozpoczęła karierę polityczną z ramienia Partii Republikańskiej. W 1976 w administracji prezydenta Geralda Forda otrzymała stanowisko szefa protokołu. Przez długi czas pracowała jako ambasador USA, pełniąc tę funkcję na placówkach w Ghanie i Czechosłowacji. W 1977 za całokształt twórczości otrzymała nagrodę od American Center of Films for Children.

Zmarła w 2014 roku, w wieku 85 lat.

Ronald Reagan

Zdjęcie Prezyden Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan / AFP

Ronalda Reagana znamy głównie jako 40. prezydenta Stanów Zjednoczonych, jednak on także miał za sobą aktorski debiut. Ukończył Eureka College w 1932 i pracował jako komentator radiowy, zajmujący się wydarzeniami sportowymi. Po przeprowadzce do Kalifornii w 1937 znalazł pracę jako aktor filmowy i zagrał w kilku dużych produkcjach oraz był aktywnym członkiem aktorskiego związku zawodowego. Widzowie mogli zobaczyć go w filmie "Miłość w eterze".

Przez kolejne pół dekady zdobywał popularność, grając głównie w kinie klasy B. Jednak jego karierę powstrzymał wybuch wojny. Później próbował odbudować swoją karierę grając w filmach klasy B, a jego ostatnim występem był film "Zabójcy".

Zagrał łącznie w ponad 50 filmach, a w czasie II Wojny Światowej nagrywał filmy instruktażowe dla wojska. Po opuszczeniu Białego Domu przeniósł się z żoną do Kalifornii, a na emeryturze zajmował się wygłaszaniem wykładów i pisaniem pamiętników. Zmarł 5 czerwca 2004 w Los Angeles.