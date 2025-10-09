"Sny o pociągach": co wiemy o filmie Netfliksa?

Głównym bohaterem filmu "Snów o pociągach" ("Train Dreams") jest Robert Grainier, który na początku XX wieku pracuje przy rozbudowie amerykańskich kolei. Obserwując, jak świat zmienia się na jego oczach, doświadcza zarówno wielkiej miłości, jak i bolesnej porażki.

"Sny o pociągach" to adaptacja powieści Denisa Johnsona, która najpierw ukazała się jako opowiadanie w The Paris Review w 2002 roku, a następnie została wydana jako książka w 2011 roku. Reżyserią zajął się Clint Bentley, który wraz z Gregiem Kwedarem współtworzył scenariusz. W rolach głównych występują Joel Edgerton i Felicity Jones, a towarzyszą im Kerry Condon oraz William H. Macy.

Joel Edgerton to australijski aktor znany z takich produkcji jak "Loving", "Trzynastu", "Wojownik", "Mroczna materia". Felicity Jones zachwyciła widzów w m.in. "Teorii wszystkiego", "Na desce", "Siedem minut do północy" czy "Brutaliście".

"Jestem fanem Denisa Johnsona od czasów studiów, a Train Dreams była właściwie pierwszą książką, jaką przeczytałem. Była tak cudowna, że pomyślałem: muszę przeczytać wszystko, co napisał ten autor" – opowiadał Bentley w rozmowie z IndieWire.

"Jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania na ekranie bohaterów, którzy nieustannie działają" – mówi Edgerton w rozmowie z Tudum o swojej postaci. "Sami kształtują swoje przeznaczenie i stawiają czoła przeciwnościom. Walczą z losem albo z przeciwnikami".

"Ten film poprzez analizę zwyczajnego życia pokazuje, jak z jednej strony nieistotni wszyscy jesteśmy. A z drugiej, jak ważną rolę odgrywamy w świecie, w którym żyjemy, w krótkim czasie, jaki nam dano na tej planecie" - dodaje aktor.

"Sny o pociągach": kiedy premiera?

Film "Sny o pociągach" trafi na Netfliksa 21 listopada 2025 r. W sieci ukazał się nowy zwiastun.

Wideo "Sny o pociągach" [zwiastun]