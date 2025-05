Ekscytujące sceny po napisach "Thunderbolts" rozpalają spekulacje!

"Thunderbolts*": o czym opowiada film?

"Thunderbolts*" to w pewnym sensie odpowiedź Marvela na "Legion samobójców" DC Studios. Film opowie o oddziale złożonym ze skompromitowanych bohaterów, najemników i złoczyńców, który zostanie wysłany na misję niemożliwą.

Zarys postaci poznaliśmy już we wcześniejszych produkcjach, m.in. "Kapitanie Ameryce", "Czarnej Wdowie", czy "Falcon i Zimowy Żołnierz". Co zaprezentują nam nowi antybohaterowie? Zapowiadane jest nadejście "symbolu mroczniejszego obrotu spraw".

"Thunderbolts*": nadchodzi mrok

Wieża Tony’ego Starka, która została przemieniona w oficjalną siedzibę Avengersów, pozostaje pusta od momentu śmierci uwielbianego bohatera, jakim był Iron Man. Posiadłość przechodzi w ręce m.in. Valentiny Allegra de Fontaine, a według reżysera, Jake’a Schreiera, budynek ten jest idealnym nośnikiem nadchodzącym zmian.

Gwiazdami superprodukcji są Florence Pugh jako Yelena, Sebastian Stan jako Bucky Barnes, David Harbour w roli Red Guardiana, Wyatt Russell jako Agent USA, Hannah John-Kamen jako Ghost, Olga Kurylenko w roli Taskamaster i inni.

"Thunderbolts*": czy są sceny po napisach?

Materiał może zawierać spojlery!

W filmie umieszczone są dwie sceny po napisach. Pierwszą możemy zobaczyć tuż po "kolorowej" części napisów — Aleksiej, czyli Red Guardian stoi w sklepowej alejce, podziwiając opakowania płatków, na których umieszczono podobizny New Avengers. Bohater Davida Harboura — już nieco bardziej zadbany niż we wcześniejszych scenach, próbuje wcisnąć płatki obcej kobiecie, licząc na to, że rozpozna go na ilustracji. Tak się jednak nie dzieje, a kobieta przyjmuje pudełko i za chwilę w pośpiechu ucieka, odkładając opakowanie na półkę.

Na drugą scenę trzeba poczekać do końca napisów. Widzimy tam New Avengers podczas spotkania w dobrze wszystkim znanym wieżowcu. Dowiadujemy się, że Sam Wilson - nowy Kapitan Ameryka nie cieszy się z kradzieży nazwy i rozważa pozew sądowy.

Red Guardian występuje z propozycją drobnej zmiany nazwy na New AvengerZ. Dyskusje przerywa informacja o zbliżającym się do Ziemi kosmicznym statku. W ostatnim ujęciu widzimy, że pojazd należy do Fantastycznej Czwórki.

Na koniec widzimy jeszcze planszę: "New Avengers i Bob powrócą"