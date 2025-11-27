"To tylko seks": pikantna komedia z gwiazdorskim duetem

"To tylko seks" to amerykańska komedia romantyczna z 2011 roku w reżyserii Willa Glucka. W rolach głównych wystąpili Justin Timberlake oraz Mila Kunis, którzy stworzyli iskrzący od emocji duet. Partnerują im Woody Harrelson, Patricia Clarkson, Emma Stone i inni.

Dylan (Timberlake), rekruter z Los Angeles, poznaje Jamie (Kunis), headhunterkę z Nowego Jorku, która pomaga mu zdobyć pracę w prestiżowej redakcji. Oboje są po nieudanych związkach i zgodnie stwierdzają, że "miłość to ściema". Postanawiają więc utrzymywać relację opartą wyłącznie na seksie – bez emocji, bez zobowiązań, tylko fizyczna bliskość. Z czasem rodzą się między nimi uczucia, a sprawy przestają być takie proste.

Film spotkał się z ciepłym odbiorem publiczności i do dziś uznawany jest za jedną z najbardziej kultowych komedii romantycznych tamtych lat. W "To tylko seks" pojawia się sporo odważnych scen, ale co ciekawe, Mila Kunis korzystała z pomocy dublerki.

"To tylko seks" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "To tylko seks" zostanie dzisiaj, 27 listopada, wyemitowany na kanale Polsat Film o godz. 21.00.

