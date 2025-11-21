Uwielbiany aktor w komedii romantycznej Netfliksa. Zwrócił się do fanów o pomoc

Netflix: Leighton Meester i Jared Padalecki w komedii romantycznej

Leighton Meester jest najbardziej znana z roli Blair z kultowej "Plotkary". Na przestrzeni lat zagrała również w takich produkcjach jak "Współlokatorka", "Sędzia". Ostatnio na ekranie widujemy ją coraz częściej - w tym roku widzieliśmy ją w drugim sezonie "Łowczyń" AppleTV, a w październiku br. pojawiła się w nowej odsłonie "Nikt tego nie chce" Netfliksa.

Komedia romantyczna Netfliksa w stylu "Bodyguarda"

Jak informuje serwis Nexus Point News, aktorka ma wystąpić w nowej komedii romantycznej Netfliksa na podstawie powieści "The Bodyguard" autorstwa Katherine Center. Książka została wydana w 2022 roku i nie ma nic wspólnego z kultowym filmem, w którym w rolach głównych wystąpili Kevin Costner i Whitney Houston.

Na ekranie partnerować ma jej Jared Padalecki znany z kultowych "Kochanych kłopotów", "Nie z tego świata" reboota "Strażnika Teksasu", czyli Walkera", czy "The Boys". Ostatnio Meester i Padalecki żartobliwie zwrócili się do fanów, aby ci zaproponowali tytuł ich wspólnego filmu. Padalecki udostępnił fragment rozmowy z Meester i autorką powieści na Instagramie.

"Nie możemy zatytułować filmu 'The Bodyguard" - stwierdza Meester.

"Masz wielu czytelników (...) Może mają pomysły" - cytuje wypowiedź Padaleckiego serwis Variety.

"Cały zespół przerzuca się nowymi pomysłami. Chcemy usłyszeć też wasze. Dajcie znać w komentarzach" - zaprasza do wspólnej zabawy autorka.

Padalecki i Meester: o czym będzie ich komedia roamntyczna?

Fabuła filmu ma być osnuta wokół perypetii bohaterki, której zadaniem jest ochrona gwiazdora filmowego. Aby wykonać swoje zadanie podaje się za dziewczynę aktora i spędza z nim Boże Narodzenie. Co może pójść źle? Oprócz zarysu historii i nazwisk głównych aktorów, nie znamy zbyt wielu szczegółów dotyczących projektu. Wiemy, że w drugoplanowych rolach wystąpią Andie MacDowell, Walker Hayes, Noah LaLonde i Toby Sandeman.

Wiemy również, że film będzie nieco różnił się od książki. Akcja rozgrywać będzie się w czasie świąt Bożego Narodzenia.

