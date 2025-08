"Dzień Niepodległości": jeden z najbardziej kasowych filmów wszech czasów

Obcy z kosmosu przybywają na Ziemię w monstrualnych statkach kosmicznych z zamiarem zniszczenia rodzaju ludzkiego i podboju Ziemi. Jedyną nadzieją dla ludzkości jest wspólne działanie: prezydenta USA (Bill Pullman), ekscentrycznego geniusza komputerowego (Jeff Goldblum) i odważnego pilota (Will Smith).

Za reżyserię "Dnia Niepodległości", który miał swoją premierę w 1996 roku, odpowiada Roland Emmerich. To jeden z najbardziej znanych filmów katastroficznych lat 90. Zdobył Oscara za najlepsze efekty specjalne. Co ciekawe, budżet wynosił ok. 75 milionów dolarów, a globalne wpływy przekroczyły 800 milionów. Był najbardziej dochodowym filmem 1996 roku i przez pewien czas jednym z 10 najbardziej dochodowych filmów w historii.

"Dzień Niepodległości" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Dzień Niepodległości" zostanie dzisiaj, 4 sierpnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 19.55.