Tych kultowych filmów nie pokazano w kinach. TOP5 zaskakujących powodów

Zaskakujące zakazy pokazywania filmów: "E.T." i inne klasyki na cenzurowanym

Choć kino fascynuje ludzi na całym świecie, nie wszyscy odbierają je w taki sam sposób. Różnice kulturowe, normy społeczne i inne wrażliwe aspekty mają ogromny wpływ na sposób postrzegania filmów. Gdy weźmie się to pod uwagę, przestaje dziwi fakt, że niektóre produkcje, nawet te uznawane za klasyki kina, zostają objęte zakazem wyświetlania w różnych częściach świata.

W poniższym artykule przyjrzymy się jednym z najbardziej kultowych filmów i zastanowimy się, dlaczego zostały zakazane w niektórych krajach. Co sprawiło, że "E.T." trafił na cenzurowaną listę? Dlaczego nagrodzone Oscarem "Na zachodzie bez zmian" wzbudziło kontrowersje w Polsce? Sprawdzamy.

"Goldfinger"

Od kilku tygodni w mediach nie milkną echa przekazania władzy twórczej nad serią Jamesa Bonda przez rodzinę Broccolich do studia Amazon. To pierwsza taka sytuacja w historii franczyzy. Broccoli, którzy od zawsze mieli wpływ na wygląd Jamesa Bonda, tym razem nie będą mieli już decydującego głosu. Co więcej, film o 007 będzie produkowany pierwszy raz przez Amerykanów. Zmiany te wywołują niepokój wśród fanów serii. Stanowią tym samym doskonały punkt wyjścia do naszego zestawienia.

"Goldfinger" to trzecia część przygód Jamesa Bonda, która trafiła na ekrany w 1964 roku. W tej produkcji agent 007 stara się pokonać złowieszczego Goldfingera.

Film wywołał kontrowersje w Izraelu, który początkowo zakazał jego wyświetlania. Powód? Przeszłość aktora, który wcielał się w tytułowego Goldfingera. Okazało się, że aktor miał powiązania ze służbami po 1940 roku, co nie spodobało się izraelskim władzom. Jednak "Goldfinger" powrócił na ekrany kin po kilku miesiącach, a to dzięki zeznaniu Mario Blumenaua, który stanął w obronie aktora, twierdząc, że uratował mu życie, ukrywając go w piwnicy, gdy ten jeszcze był w siłach specjalnych.

"W matni"

Jeśli ktoś z was odwiedził stolicę Filipin i miał zastrzeżenia co do tamtejszego systemu kanalizacji lub irytowała go obecność gryzoni na ulicach, lepiej, żeby zachował te uwagi dla siebie, zwłaszcza jeśli jest związany z branżą filmową i planuje tam realizować projekty.

Gwiazda filmu "W matni", którego akcja toczy się na południu Azji, zapłaciła wysoką cenę za swoje krytyczne wypowiedzi na ten temat podczas promocji produkcji. Claire Danes otrzymała zakaz wjazdu do stolicy Filipin i kraju, który ponoć obowiązuje do dziś.

"Wilk z Wall Street"

Film "Wilk z Wall Street" wzbudza skrajne emocje – jedni go uwielbiają, inni wręcz odrzucają. Dla niektórych to zbyt imprezowy i rozrywkowy film, jak na reżyserię Martina Scorsese, podczas gdy inni uważają go za świetny przykład tego, czego nie robić, gdy zdobywa się ogromne pieniądze. Dla Kambodży biografia Jordana Belforta to jednak po prostu obrazoburcza produkcja. Co więcej, uznano, że zachęca on do niewłaściwych praktyk finansowych.

Film spotkał się z zakazem wyświetlania w tym kraju z powodu kontrowersyjnego charakteru, który nie spodobał się władzom. Sceny przemocy, uzależnień, niemoralnych zachowań i wulgaryzmów zostały uznane za zbyt prowokujące i nieodpowiednie dla tamtejszej publiczności. Z uwagi na swoje normy kulturowe i społeczne Kambodża zdecydowała, że taki obraz nie jest odpowiedni dla widzów, szczególnie biorąc pod uwagę jego potencjalny wpływ na lokalne wartości i moralność.

"E.T."

Dla wielu kinomaniaków, którzy dorastali w latach 80. i 90., "E.T." to film kultowy, który zapisał się na stałe w historii kina. Historia chłopca, który zaprzyjaźnia się z przybyszem z kosmosu, zdobyła serca milionów widzów na całym świecie. Jednak nie wszyscy podzielali entuzjazm do tej produkcji. Część widowni uznała, że przedstawiona przyjaźń jest zbyt dziwna, a w niektórych rejonach Skandynawii film spotkał się z krytyką za ukazywanie dorosłych w negatywnym świetle, jako osób nieprzyjaznych dzieciom.

W związku z tym "E.T." napotkał na ograniczenia wiekowe w krajach skandynawskich. W Szwecji film mogli oglądać jedynie dzieci od 11. roku życia, podczas gdy w Finlandii ograniczenie wiekowe wynosiło 8 lat. Norwegowie ustalili wiek na 12 lat.

"Na zachodzie bez zmian"

W 2022 roku film "Na zachodzie bez zmian" wywołał ogromne poruszenie w serwisie Netflix. Produkcja, oparta na klasycznej powieści Ericha Marii Remarque’a, okazała się wielkim hitem, który zdobył uznanie nie tylko wśród widzów, ale i w świecie filmowym, walcząc o Oscary. Film, choć długi, trzymał widza w napięciu i przyciągnął uwagę globalnej publiczności. To już trzecia adaptacja książki - pierwsza, z 1930 roku, zdobyła cztery nominacje do Oscara i wygrała dwie statuetki, w tym za najlepszy film i najlepszą reżyserię.

Mimo uznania, film z 1930 roku spotkał się z kontrowersjami. W Niemczech, po zapowiadanych przez niektóre ugrupowania zamieszkach, został szybko zdjęty z ekranów. Co ciekawe, film wywołał również oburzenie w Polsce. W naszym kraju zakazano jego wyświetlania, zarzucając produkcji proniemieckość, pomijając jego antywojenny przekaz.

