"Dziki": pokazy przedpremierowe polskiego filmu w IMAX od 12 grudnia

"Dziki": pokazy przedpremierowe w IMAX

"Dziki" to pierwszy w historii polskiego kina fabularny film prezentowany na wielkoformatowych ekranach IMAX. Już od 12 do 18 grudnia produkcję będzie można obejrzeć na pokazach przedpremierowych w kinach IMAX w sieciach Helios i Cinema City.

Reżyser filmu, Maciej Kawulski, podkreśla, że ekran kinowy, a przede wszystkim IMAX to naturalne środowisko dla największych tytułów.

"Wielkie światowe produkcje zaczynają swoją drogę od IMAX, bo to format, który daje widzowi najpełniejsze, najbardziej intensywne doświadczenie kina. 'Dziki' powstał z myślą o takiej skali - o zanurzeniu widza w przestrzeni, w świetle, w ogromie natury. Pokazy w IMAX to doskonała okazja, by zobaczyć film dokładnie tak, jak został zaplanowany - monumentalnie, bez kompromisów" - mówi reżyser.

Autorami scenariusza filmu są Rafał Lipski i Maciej Kawulski.

Zobacz nowy zwiastun filmu "Dziki".

"Dziki": historia, obsada, premiera

Historia przenosi widzów w świat, gdzie mit splata się z historią - w tajemnicze, majestatyczne Karpaty XVII wieku. W centrum opowieści stoi półdziki, niemy wojownik - wychowany zarówno przez zwierzęta, jak i ludzi gór. Jego los splata się z brutalną misją cesarskiego inkwizytora, który pod pretekstem odzyskania skradzionych papieskich insygniów rozpętuje krwawą zemstę. Na tle monumentalnych gór rodzi się pojedynek dwóch światów - natury i cywilizacji, wolności i fanatyzmu, instynktu i władzy (opis dystrybutora).

W roli głównej występuje Tomasz Włosok ("Jak pokochałam gangstera", "Jak zostałem gangsterem"). W filmie występują również: Leszek Lichota ("Znachor", "Wataha"), Agata Buzek ("Niewinne", "Iluzja"), Zofia Jastrzębska ("Kundel", "Warszawianka"), Sebastian Dela ("Innego końca nie będzie"), Sebastian Fabijański ("Mowa ptaków") oraz debiutująca Angelika Włoch.



Premiera filmu "Dziki" zaplanowana jest na 1 stycznia 2026 roku.