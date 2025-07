Dorociński, Englert, Warnke, Zamachowski - gwiazdy na Dwóch Brzegach. Oto program!

Już 26 lipca wystartuje 19. edycja festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi. Podczas uroczystego otwarcia zostanie pokazany najnowszy film irańskiego mistrza Jafara Panahiego, laureata Złotej Palmy w Cannes, "To był zwykły przypadek" . Panahi w przewrotny sposób pokazuje jak cienka jest granica między światem przemocy a sprawiedliwością.

Na zamknięcie publiczność obejrzy "Diamenty" w reżyserii Ferzana Özpeteka - film, który balansuje między rzeczywistością i fikcją, komedią i dramatem. Jest listem miłosnym reżysera do kina, kobiet i aktorek, do przyjaźni i siostrzeństwa.

Dwa Brzegi 2025: "Świat pod namiotem"

W sekcji "Świat pod namiotem" znajdują się m.in. nowości z Cannes, a wśród tych najgłośniejszych tytułów tegorocznej edycji festiwalu jest "Tajny agent" Klebera Mendonçy Filho. Znakomity brazylijski filmowiec powraca gęstym thrillerem, nagrodzonym w Cannes za reżyserię i główną rolę męską. Z jednej strony to wyrafinowany i trzymający w napięciu film polityczny, z drugiej zaś opowieść o ludzkiej solidarności i niezłomności, a także o pamięci.

Polską premierę na BNP Paribas Dwa Brzegi ma "Wolność po włosku" ("Fuori") Mario Martone, oparta na prawdziwej historii opowieść o życiu Goliardy Sapienzy (w tej roli Valeria Golino): modernistki, pisarki, aktorki, partyzantki i prekursorki feminizmu we Włoszech. Ten pokazywany w Konkursie Głównym w Cannes film jest zmysłowym portretem kobiety wyprzedzającej swoje czasy.

Wśród najnowszych filmów sekcji "Świat pod namiotem" znalazły się również m.in. przebój Tygodnia Krytyki w Wenecji, błyskotliwa satyra na kapitalizm "Paw zwyczajny" Bernharda Wengera, sensualne "Dreams" mistrza kina meksykańskiego Michela Franco, poruszające, pełne nadziei "Początki" Jeanette Nordahl, intymne studium rodzinnych relacji "Miłość, która zostaje" Hlynura Pálmasona, nominowane do Oscara brazylijskie "I’m Still Here" Waltera Sallesa, skąpana w słońcu, samotna "Romería" Carli Simón oraz "Skomplikowani" z Dakotą Johnson, czyli błyskotliwa komedia o tym, czy wolność w związku czy wolność w związku to droga do szczęścia?

Zdjęcie Dakota Johnson w filmie "Skomplikowani" / BNP Paribas Dwa Brzegi

Publiczność zobaczy również film, który otrzymał Złotego Niedźwiedzia na Berlinale "Sny o miłości" Daga Johana Haugeruda, czyli uroczą i mądrą opowieść o kobietach i ich sposobach radzenia sobie z trudnymi emocjami.

O tym najważniejszym uczuciu mówi też film "Trzy miłości" Łukasza Grzegorzka. Produkcja jest historią trójki bohaterów uwikłanych w miłosny trójkąt. Reżyser Łukasz Grzegorzek, producentka Natalia Grzegorzek i aktorka Marta Nieradkiewicz będą gośćmi BNP Paribas Dwa Brzegi.

Dwa Brzegi: retrospektywy i sekcje

Bohaterem retrospektywy zagranicznej będzie irlandzki twórca bez ograniczeń Neil Jordan , a polskiej filmowy duet: Krzysztof Krauze i Joanna Kos-Krauze .



Bohaterem cyklu "I Bóg stworzył aktora" jest w tym roku Marcin Dorociński , jeden z najważniejszych aktorów polskiego kina. Sekcje "Filmowe Portrety Sztuki" i "Muzyka - moja miłość" skupią się na najnowszych filmach opowiadających o twórcach, zjawiskach artystycznych i muzycznych inspiracjach.

Z kolei w Międzynarodowym Konkursie Filmów Krótkometrażowych pokazanych zostanie 28 polskich i zagranicznych produkcji, które oceni jury w składzie: aktorka Katarzyna Warnke, koordynatorka scen intymnych Katarzyna Szustow i dziennikarz Michał Walkiewicz.

W sekcji Pokazy specjalne pojawi się m.in. 5 filmów nominowanych i uhonorowanych Nagrodą Publiczności LUX, w tym zwycięski "Flow" Gintsa Zilbalodisa, podkreślających jak różnorodna i bogata jest kultura europejska. Nieodłącznym, bardzo lubianym punktem festiwalowego programu są wieczorne seanse na Zamku (odLOTTOwe Kino Na Zamku) i na Małym Rynku w Kazimierzu Dolnym (Kino Perła).

Dwa Brzegi: lokalizacje

Miasteczko festiwalowe będzie mieścić się na terenie Gminnego Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej 1 w Kazimierzu Dolnym. Tam znajdzie się Małe Kino, sale spotkań i konferencji (Sala Złota) oraz biuro festiwalowe. Obok duży namiot, czyli Kino We Love Cinema ul. Kwaskowa Góra 1.

Oficjalnym klubem festiwalowym jest Trzeci Księżyc przy Małym Rynku w Kazimierzu Dolnym.

19. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi odbędzie się w dniach 26 lipca - 3 sierpnia 2025 roku w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. Pełny program festiwalu jest już dostępny na stronie internetowej.