Zdjęcia do filmu "Dina: część II" rozpoczęły się latem w Budapeszcie, teraz Timothée Chalamet pokazał swoim fanom kadr z planu wyczekiwanego widowiska science fiction.

"Diuna: część II": Co wiemy na temat kontynuacji hitu?

W kontynuacji "Diuny" z 2021 roku do swoich ról powrócą m.in. Timothee Chalamet , Rebecca Ferguson , Zendaya , Javier Bardem oraz Josh Brolin.

Wśród nowych twarzy znajdą się m.in. Florence Pugh , Christopher Walken oraz Austin Butler . Pugh wcieli się w rolę księżniczki Irulany, Walken zagra Imperatora Shaddama IV natomiast Butlerowi przypadła w udziale rola młodszego siostrzeńca barona Harkonnena.

Za kamerą ponownie stanie Villeneuve, który z Jonem Spaihtsem jest współautorem scenariusza.

Timothée Chalamet: Gwiazda ekranu i czerwonego dywanu

Krytycy porównują go do młodego Leonarda DiCaprio i szukają podobieństw z legendarnym Jamesem Deanem. Nazywany księciem Hollywood Timothée Chalamet zaskakuje nie tylko artystycznymi wyborami - w filmie "Do ostatniej kości" wcielił się w postać włóczęgi i kanibala. 26-latek potrafi też, wzorem swych koleżanek po fachu, zachwycić na czerwonym dywanie, stając się niekwestionowaną ikoną stylu.



Pierwszą osobą, którą reżyser Luca Guadagnino wyobraził sobie w roli Lee, był Timothee Chalamet, którego talent odkrył w "Tamtych dniach, tamtych nocach" . Dla amerykańskiego aktora możliwość ponownego spotkania z mistrzem była na tyle kusząca, że w kulminacyjnym momencie pandemii zdecydował się wyjechać z Rzymu, gdzie akurat przebywał. Udało mu się nawet przekonać reżysera, by jego bohater był delikatniejszy, mniej asertywny, niż przewidywał scenariusz.

"Być może przyciągnął mnie kontrast 'Do ostatniej kości' wobec 'Diuny', w której wystąpiłem chwilę wcześniej. To, że opowiada o ludziach, którzy nie mogą zmienić swojej życiowej ścieżki, choć bardzo by chcieli. Ale przede wszystkim ogromnie chciałem ponownie pracować z Lucą" - wspomniał Chalamet.

