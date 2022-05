"Diuna" od początku planowana była jako film składający się z dwóch części. Pierwsza odsłona pojawiła się w kinach 22 października 2021 roku. Druga część powstanie i trafi do kin w październiku 2023 roku.

Wiadomo już, że Christopher Walken wcielił się w rolę Imperatora Szaddama IV. W filmie powrócą także gwiazdy pierwszej części: Timothée Chalamet , Zendaya , Rebecca Ferguson i Javier Bardem . Wśród nowych członków obsady wymienić możemy także Florence Pugh (zagra najstarszą córkę Imperatora, księżniczkę Irulanę Corrino) i Austina Butlera (wcieli się w Feyda-Rauthę).

"Diuna": Powstanie kontynuacja

Decyzję o realizacji sequela jako pierwsze ogłosiło na Twitterze studio Legendary. "To tylko początek. Dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory doświadczyli przygody z filmem 'Diuna'. A także tym, którzy zamierzają to zrobić w kolejnych dniach. Jesteśmy podekscytowani tym, że będziemy kontynuować tę podróż" - czytamy w tweecie, do którego dołączona jest grafika planszy tytułowej drugiej części filmu Denisa Villeneuve’a

"Diuna 2" w 2023 roku

"Na początku chciałem kręcić obydwie części jednocześnie. Z wielu powodów się to nie udało. Zgodziłem się więc podjąć wyzwanie nakręcenia jednej części, by zobaczyć czy film wzbudzi wystarczająco dużo entuzjazmu. Kiedy kręciłem pierwszą część, włożyłem w nią całą swoją pasję, na wypadek gdyby druga część miała nie powstać. Ale byłem optymistą" - mówił Villeneuve podczas festiwalu filmowego w Toronto. Wtedy jeszcze nie był pewny, czy druga część jego filmu powstanie.

"Denis Villeneuve stworzył film, który jest zarówno niezwykły wizualnie, jak i poruszający emocjonalnie. Dowodem na to jest światowy sukces nie tylko w box office, ale i wyznaczany opiniami krytyków. Cieszymy się, że ruszymy dalej w tę podróż razem z Denisem, całą obsadą i ekipą filmową, a także z naszymi partnerami ze studia Legendary. Nie mogę się doczekać kolejnego rozdziału tej epickiej opowieści, którą zobaczymy w październiku 2023 roku" - oświadczył szef Warner Bros. Pictures, Toby Emmerich.



"Diuna": Obsada, zwiastun

Spektakularna "Diuna" to ekranizacja bestsellerowej powieści Franka Herberta pod tym samym tytułem. Za kamerą stanął Denis Villeneuve . Twórca "Blade Runnera 2049" zebrał imponującą obsadę, w której znaleźli się między innymi Timothée Chalamet , Rebecca Ferguson , Zendaya , Oscar Isaac czy Jason Momoa .

Film opowiada historię niezwykłej, pełnej przygód i emocji podróży Paula Atrydy. Temu genialnemu i utalentowanemu młodemu człowiekowi pisane jest wspaniałe przeznaczenie, którego on sam nie jest w stanie pojąć. Najpierw jednak Paul musi się udać na najbardziej niebezpieczną planetę we wszechświecie, żeby ratować rodzinę i rodaków. Na planecie wybucha zażarty konflikt o dostęp do niewystępującej nigdzie indziej, najcenniejszej ze znanych substancji. Wyzwala ona w ludziach ich największy potencjał. Ale wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach.

