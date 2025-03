"Pukając do drzwi": fabuła i obsada filmu M. Nighta Shyamalana

Powieść Paula Tremblaya, na której oparta została fabuła filmu "Pukając do drzwi" , opowiada historię Andrew i Erica i ich adoptowanej córki Wen, którzy postanawiają spędzić wakacje zacisznym domku w New Hampshire. Ich pobyt zakłócony zostaje jednak przez niespodziewaną wizytę czwórki intruzów, którzy terroryzują bohaterów, sugerując, że jeśli chcą uniknąć nadchodzącej apokalipsy, muszą zabić jednego z członków rodziny.

W filmie M. Nighta Shyamalana w rolach głównych oglądamy: Bena Aldridge'a, Jonathana Groffa, Dave'a Bautistę, Ruperta Grinta i Nikki Amuę-Bird.

"Pukając do drzwi" ukazało się w polskich kinach w lutym 2023 roku i zebrało wówczas mieszane opinie. Przychody z box-office wyniosły nieco ponad 50 mln dolarów na całym świecie. Film ten jednak może zainteresować widzów poszukujących napięcia i nieoczywistych rozwiązań fabularnych.

"Pukając do drzwi" online. Gdzie oglądać?

Film "Pukając do drzwi" trafił do oferty Netflix. Można go też obejrzeć na Prime Video w ramach abonamentu.