"Diuna" z nagrodą za najlepsze efekty specjalne

Podczas 20. edycji VES "Diuna" otrzymała nagrody za wybitne efekty wizualne, za modele wykorzystane w filmie, za symulację efektów i kompozycję efektów. Nagrodę za całokształt twórczości odebrała Lynwen Brennan, dyrektor generalna wytwórni Lucasfilm.

"Diuna" z najlepszymi efektami

"Diuna" jest ekranizacją pierwszego tomu (nawet niecałego) głośnej książkowej serii (wydanej w 1965 roku) Franka Herberta pod tym samym tytułem.



Reklama

Rzecz się dzieje w dalekiej przyszłości. Książę Leto Atryda z rodziną zostaje wysłany przez Imperatora na piaszczystą planetę Arrakis, znaną także pod nazwą Diuna, z której piasków wydobywana jest "przyprawa" - najcenniejszy skarb we wszechświecie, klucz do podwyższonej świadomości, źródło mądrości. Kiedy planeta zostaje oddana w lenno szlachetnemu rodowi Atrydów, nikczemny ród Harkonnenów się temu sprzeciwia. Organizują zamach na księcia. Przed Harkonnenami uciekają syn księcia, Paul i jego matka, żona Atrydy. Oboje docierają do rdzennych mieszkańców planety.



Za kamerą stanął Denis Villeneuve . Twórca "Blade Runnera 2049" zebrał imponującą obsadę, w której znaleźli się m.in. Timothée Chalamet , Rebecca Ferguson , Zendaya , Oscar Isaac i Jason Momoa .

"Diuna" od początku planowana był jako film składający się z dwóch części. Pierwsza odsłona pojawiła się w kinach 22 października 2021 roku. Już wiadomo, że druga część powstanie i pojawi się w kinach w październiku 2023 roku.

Wideo "Diuna" [trailer 2]



Amerykańskie Towarzystwo Efektów Wizualnych przyznało w tym roku nagrodę za całokształt twórczości Lynwen Brennan, dyrektor generalnej Lucasfilm. Odbierając nagrodę, Brennan wsparła walczącą Ukrainę.

"Mam nadzieję, że naród ukraiński będzie bezpieczny. Nasze serca są z tymi odważnymi ludźmi" - powiedziała wzruszona. Jej wypowiedź uczestnicy gali nagrodzili owacją na stojąco.

Agresja militarna Rosji w Ukrainie zaczęła się 24 lutego 2022 roku. Więcej informacji na temat wojny w Ukrainie znajdziecie w raporcie specjalnym w naszym serwisie Wydarzenia!



Zobacz też:

"Batman": Czy Joker wróci na ekran w drugiej części filmu?

"Batman": Matt Reeves chce pokazać dodatkową scenę

Wojna w Ukrainie. Oliver Stone wciąż wpatrzony w Putina. Nie tylko on!

Leonardo DiCaprio wspiera Ukrainę! Przekazał 10 milionów dolarów