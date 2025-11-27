"Kevin sam w domu"

Bez tej kultowej komedii trudno wyobrazić sobie święta! Absolutny klasyk, który od lat bawi kolejne pokolenia. Opowieść o małym Kevinie, który musi stawić czoła dwóm nieudolnym włamywaczom. Ten film to gwarancja humoru, ciepła i doskonałej zabawy!

Emisja: Wigilia, 24 grudnia o godz. 20.00

"Rodzinny dom wariatów"

Ciepła i pełna humoru świąteczna opowieść o rodzinnych starciach, różnicach temperamentów i charakterów. Zamieszanie wprowadza również przyjazd do domu najstarszego syna w towarzystwie narzeczonej, którą chce przestawić rodzicom, braciom i siostrom…

Emisja: Wigilia, 24 grudnia o godz. 22.20

"Dawid i elfy"

Ludzie są potrzebni elfom czy elfy ludziom? Elf Albert (Jakub Zając) początkowo wierzy, że to on pracuje dla ludzi. Jest najskuteczniejszym elfem w krainie Świętego Mikołaja (Cezary Żak). Najszybciej i najlepiej wyczarowuje prezenty. Ale zaczyna tracić moc i nie rozumie, czemu tak się dzieje. Wtedy przypomina sobie Dawida (Cyprian Grabowski), 11-letniego chłopca, który ze Świętym Mikołajem rozwoził w Wigilię prezenty.

Emisja: czwartek, 25 grudnia o godz. 08.50

"Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa"

Pięknie opowiedziana baśń, w której czworo rodzeństwa trafia do ukrytej krainy rządzonej przez złą Białą Czarownicę. Czeka na nich walka dobra ze złem, niezwykłe stworzenia i niezapomniana przygoda.

Emisja: czwartek, 25 grudnia o godz. 13.30

"Kraina lodu II"

Anna, Elsa, Olaf i przyjaciele ruszają w nową podróż, by odkryć tajemnicę magicznych mocy i odmienić los ich królestwa. Wzruszająca animacja pełna humoru i pięknych piosenek.

Emisja: czwartek, 25 grudnia o godz. 19.55

"Holiday"

Urokliwa komedia romantyczna w gwiazdorskiej obsadzie. Amanda (Cameron Diaz) i Iris (Kate Winslet) zamieniają się domami na czas świąt, w poszukiwaniu wytchnienia - i być może miłości… Ciepły i ujmujący film idealny na świąteczny wieczór.

Emisja: czwartek, 25 grudnia o godz. 22.10

"Król Lew"

Simba wyrusza w podróż, by odnaleźć swoje miejsce w świecie i stanąć do walki o przyszłość stada. To historia o dorastaniu, przyjaźni i pokonywaniu własnych lęków, pełna emocji, ale też humoru.

Emisja: piątek, 26 grudnia o godz. 19.55

"Valerian i Miasto Tysiąca Planet"

Spektakularne kino science fiction, w którym dwójka agentów przemierza kosmiczne metropolie i odkrywa tajemnice zagrażające całej galaktyce. Widowisko pełne kolorów i niesamowitych efektów wizualnych.

Emisja: piątek, 26 grudnia o godz. 22.25



