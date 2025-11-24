Świąteczna propozycja Netfliksa to niestety rozczarowanie. Film "Święta z eks" z Alicią Silversone w roli głównej w pewnym momencie zajmował pierwsze miejsce w TOP 10 najchętniej oglądanych tytułów w Polsce. Nie warto jednak marnować czasu na nowość giganta streamingowego, która pozbawiona jest jakiegokolwiek uroku.
Coroczne oglądanie słabych świątecznych komedii romantycznych to mój stały rytuał. Filmy mało wymagające, kliszowe do bólu, czasem urocze, a czasem tak złe, że aż zabawne. Z niektórych naprawdę można czerpać sporo przyjemności, to po prostu niewymagająca rozrywka, która wprowadza w przytulny, świąteczny klimat. Niestety o najnowszym filmie Netfliksa z Alicią Silverstone w roli głównej nie mogę powiedzieć tego samego.
Główni bohaterowie filmu "Święta z eks", Kate (Alicia Silverstone) i Everett (Oliver Hudson), są już po rozstaniu, ale chcą spędzić z dziećmi ostatnie wspólne święta Bożego Narodzenia. Sytuacja szybko się komplikuje, gdy Everett pojawia się z młodszą, odnoszącą sukcesy partnerką Tess (Jameela Jamil). Kate nie chce zostać w tyle za byłym mężem, więc na świąteczne spotkania zaprasza Cheta (Pierson Fode), czarującego sprzedawcę choinek. W międzyczasie między Kate a Everettem zaczyna odżywać dawne uczucie.
Świąteczna nowość Netfliksa nawet nie stała obok uroczych, klimatycznych tytułów giganta streamingowego z ostatnich lat, takich jak "Nasz mały sekret" czy "Spotkajmy się w przyszłe święta". "Święta z eks" to film pełen irytujących bohaterów, którzy często zachowują się bardziej jak nastolatkowie niż dorośli ludzie.
Kate wyróżnia przede wszystkim jej ekologiczne podejście. Złości ją, gdy Tess daje dzieciom prezenty prosto ze sklepu, zamiast postawić na coś ręcznie robionego albo z drugiej ręki. To dość nietypowe jak na tę konwencję i mogłoby stanowić ciekawy kontrapunkt dla świątecznego konsumpcjonizmu, ale w filmie jej zachowania wypadają raczej napastliwie. Zamiast propozycji innego spojrzenia dostajemy stereotyp rozemocjonowanej aktywistki.
Everett z kolei sprawia wrażenie kogoś, kto sam nie wie, czego chce. Unika konfrontacji, a momentami widać, że czuje się winny. Jego zachowania częściej przypominają reakcje emocjonalnie zagubionego nastolatka niż dorosłego mężczyzny. Można było tych bohaterów uratować, jeśli Silverstone i Hudson stworzyliby wiarygodną chemię między bohaterami. Tak się jednak nie stało.
Ostatecznie oboje przechodzą pewną przemianę, która prowadzi do przewidywalnego finału. Nietrudno się domyślić, że Kate i Everett postanowią do siebie wrócić, oczywiście po uprzednim "zdemonizowaniu" zarówno Tess, jak i Cheta. Swoją drogą, Pierson Fode jako Chet wypada najlepiej, bo jako jedyny wygląda, jakby nie traktował całego projektu przesadnie poważnie.
"Święta z eks" to jedna z najgorszych świątecznych komedii Netfliksa, jakie widziałam. Nie ma tu ani świątecznej magii, ani uroku, a bohaterowie potrafią doprowadzić do szału. Scenariusz oparto na schematach i długich, nieśmiesznych dialogach. Naprawdę szkoda na to czasu.
3/10
"Święta z eks", reż. Steve Carr, USA. Data premiery na Netfliksie: 12 listopada 2025 r.
Czytaj więcej: Jesteście gotowi na świąteczne romanse? Netflix przygotował aż 4 premiery