Coroczne oglądanie słabych świątecznych komedii romantycznych to mój stały rytuał. Filmy mało wymagające, kliszowe do bólu, czasem urocze, a czasem tak złe, że aż zabawne. Z niektórych naprawdę można czerpać sporo przyjemności, to po prostu niewymagająca rozrywka, która wprowadza w przytulny, świąteczny klimat. Niestety o najnowszym filmie Netfliksa z Alicią Silverstone w roli głównej nie mogę powiedzieć tego samego.

"Święta z eks": świąteczna porażka Netfliksa

Główni bohaterowie filmu "Święta z eks" , Kate (Alicia Silverstone) i Everett (Oliver Hudson), są już po rozstaniu, ale chcą spędzić z dziećmi ostatnie wspólne święta Bożego Narodzenia. Sytuacja szybko się komplikuje, gdy Everett pojawia się z młodszą, odnoszącą sukcesy partnerką Tess (Jameela Jamil). Kate nie chce zostać w tyle za byłym mężem, więc na świąteczne spotkania zaprasza Cheta (Pierson Fode), czarującego sprzedawcę choinek. W międzyczasie między Kate a Everettem zaczyna odżywać dawne uczucie.

Świąteczna nowość Netfliksa nawet nie stała obok uroczych, klimatycznych tytułów giganta streamingowego z ostatnich lat, takich jak "Nasz mały sekret" czy "Spotkajmy się w przyszłe święta". "Święta z eks" to film pełen irytujących bohaterów, którzy często zachowują się bardziej jak nastolatkowie niż dorośli ludzie.

Zdjęcie "Święta z eks" / Marni Grossman / Netflix

Kate wyróżnia przede wszystkim jej ekologiczne podejście. Złości ją, gdy Tess daje dzieciom prezenty prosto ze sklepu, zamiast postawić na coś ręcznie robionego albo z drugiej ręki. To dość nietypowe jak na tę konwencję i mogłoby stanowić ciekawy kontrapunkt dla świątecznego konsumpcjonizmu, ale w filmie jej zachowania wypadają raczej napastliwie. Zamiast propozycji innego spojrzenia dostajemy stereotyp rozemocjonowanej aktywistki.

Everett z kolei sprawia wrażenie kogoś, kto sam nie wie, czego chce. Unika konfrontacji, a momentami widać, że czuje się winny. Jego zachowania częściej przypominają reakcje emocjonalnie zagubionego nastolatka niż dorosłego mężczyzny. Można było tych bohaterów uratować, jeśli Silverstone i Hudson stworzyliby wiarygodną chemię między bohaterami. Tak się jednak nie stało.

Ostatecznie oboje przechodzą pewną przemianę, która prowadzi do przewidywalnego finału. Nietrudno się domyślić, że Kate i Everett postanowią do siebie wrócić, oczywiście po uprzednim "zdemonizowaniu" zarówno Tess, jak i Cheta. Swoją drogą, Pierson Fode jako Chet wypada najlepiej, bo jako jedyny wygląda, jakby nie traktował całego projektu przesadnie poważnie.

"Święta z eks" to jedna z najgorszych świątecznych komedii Netfliksa, jakie widziałam. Nie ma tu ani świątecznej magii, ani uroku, a bohaterowie potrafią doprowadzić do szału. Scenariusz oparto na schematach i długich, nieśmiesznych dialogach. Naprawdę szkoda na to czasu.

3/10

"Święta z eks", reż. Steve Carr, USA. Data premiery na Netfliksie: 12 listopada 2025 r.

