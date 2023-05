Cillian Murphy: Pragnął głównej roli

"Zawsze powtarzałem to zarówno publicznie, jak i prywatnie Chrisowi, że jestem dostępny i jeśli chce mnie w jakimś filmie, to jestem gotowy, by w nim zagrać. Nie dbałem o to, jak wielka będzie to rola. Jednak gdzieś w głębi mnie, w ukryciu, zawsze byłem zdesperowany, by zagrać dla niego główną rolę" - zdradza Cillian Murphy w rozmowie z Associated Press.

W końcu marzenie Murphy’ego się ziściło. "W swoim bardzo brytyjskim stylu zadzwonił do mnie i powiedział: "Słuchaj, właśnie napisałem scenariusz. To film o Oppenheimerze . Chciałbym, abyś był moim Oppenheimerem". To był wspaniały dzień. Łączy nas wypracowane dawno temu zrozumienie, szacunek i zaufanie. Czułem, że to odpowiedni moment do tego, bym podjął się większej odpowiedzialności. W końcu się to wydarzyło i było to coś wielkiego" - cieszy się aktor.

Zdjęcie W "ojca broni atomowej" J. Roberta Oppenheimera wciela się Cillian Murphy / materiały prasowe

Cillian Murphy: Aktor nie może się doczekać premiery filmu

"Oppenheimer jest postacią skomplikowaną. Pełną sprzeczności i ikoniczną. Ale jeśli wiesz, że pracujesz z jednym z najwybitniejszych reżyserów wszech czasów, masz pewność i ufność, że dasz radę. Miał ogromny wpływ na moje życie, karierę, zarówno kreatywnie jak i zawodowo. Oferował mi interesujące role, które zawsze stanowiły wyzwanie. Uwielbiam przebywanie na jego planach" - chwali Nolana Murphy.

"Oppenheimer": Film z gwiazdorską obsadą

"Zastanawiałem się tylko, jak Chris to wszystko zaprezentuje. Myślę, że ludzie będą bardzo zaskoczeni i zachwyceni tym filmem. Wszystko, co powiem wypadnie słabo w porównaniu z efektem, jaki pojawi się na ogromnym ekranie kina IMAX" - zapewnia aktor, u którego boku w "Oppenheimerze" zagrali Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Benny Safdie, Michael Angarano, Josh Hartnett, Rami Malek, Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich oraz Matthew Modine.

