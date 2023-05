Damien Chazelle został przewodniczącym jury festiwalu w Wenecji

Damien Chazelle w jury na Festiwalu w Wenecji

"Przez dziesięć dni każdego roku to miasto sztuki, Tintoretta, Tycjana i Veronesa, staje się miastem kina. To, że zostałem poproszony o przewodniczenie jury to dla mnie ogromny zaszczyt. Nie mogę się doczekać odkrywania najnowszych filmowych plonów, które zostaną zaprezentowane w czasie 80. edycji weneckiego festiwalu" - przyznał Damien Chazelle w oświadczeniu cytowanym przez serwis Variety.

Damien Chazelle: Najmłodszy laureat Oscara

38-letni Chazelle jest najmłodszym laureatem Oscara za najlepszą reżyserię. Jako 32-latek odebrał tę statuetkę za film "La La Land". Jednak to od festiwalu w Wenecji, gdzie ta produkcja miała prapremierę, rozpoczęła się pełna sukcesów kariera tego filmu. Natomiast najnowszym dziełem zrealizowanym przez Chazelle’a jest "Babilon" , komediodramat portretujący koniec ery kina niemego.

Organizatorzy festiwalu podali też nazwiska innych filmowców, którzy będą grali pierwsze skrzypce podczas 80. edycji imprezy. Na czele jury, które przyzna Nagrodę im. Luigi De Laurentiisa, o którą rywalizują debiutanci, stanie Francuzka pochodzenia senegalskiego, Alice Diop. Jej debiut fabularny "Saint Omer" zdobył Grand Prix oraz Nagrodę im. Luigiego De Laurentiisa na 79. MFF w Wenecji. Jeśli zaś chodzi o konkurs Orizzonti, który hołduje awangardzie, szefować mu będzie włoski reżyser, Jonas Carpignano. W 2018 r. jego film "Ciambra" był kandydatem Włoch do Oscara w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego.

Festiwal na wyspie Lido w tym roku potrwa od 30 sierpnia do 9 września.

