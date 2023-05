Christopher Nolan i Cillian Murphy: Pracują razem prawie od 20 lat

Cillian Murphy chciał grać Batmana. Nolan miał inny plan

Christopher Nolan i Cillian Murphy wrócili pamięcią do czasu tworzenia filmu "Batman - Początek" podczas rozmowy z "Entertainment Weekly". Aktor był wtedy jednym z kandydatów do roli Człowieka-Nietoperza, ale finalnie zdobył ją Christian Bale.

"Wydaje mi się, że po naszych pierwszych rozmowach obaj wiedzieliśmy, że Cillian nie dostanie roli Batmana. Mimo to naprawdę chciałem z tobą pracować. Chciałem, byś zagrał w moim filmie. Zrobiliśmy zdjęcia próbne kamerą 35-milimetrową, a kiedy występowałeś, pomiędzy członkami ekipy wytworzyła się ta elektryczna atmosfera" - powiedział Nolan w obecności gwiazdy swojego najnowszego filmu.

"Nakręciliśmy dwie sceny. Jedną z Brucem Waynem, drugą z Batmanem. Upewniłem się, że producenci zobaczą, co wyprawiałeś na planie. Każdy z nich był podekscytowany, przyglądając się temu, jak grasz. Wtedy zapytałem ich o to, co sądzą o pomyśle obsadzenia cię w roli Stracha na Wróble. Nie było żadnych głosów sprzeciwu. Do tej pory przeciwników Batmana grały wielkie gwiazdy filmowe: Jack Nicholson, Arnold Schwarzenegger, Jim Carrey. Dla nich było to więc duże ryzyko, ale naprawdę zdecydowali się na to tylko na podstawie zdjęć testowych. W ten sposób dostałeś szansę zagrania Stracha na Wróble" - przypomniał reżyser "Incepcji" i "Dunkierki".

Murphy potwierdził słowa Nolana. "Od początku było dla mnie jasne, że nie jestem materiałem na Batmana. Czułem, że właściwą decyzją jest obsadzenie w tej roli Christiana Bale’a. Pamiętam jednak podekscytowanie tym, że będę mógł włożyć kostium Batmana i być reżyserowanym przez ciebie. Nawet te zdjęcia testowe były zorganizowane znakomicie pod względem produkcyjnym" - powiedział aktor, który potem zagrał w czterech kolejnych filmach Nolana.

Wideo "Batman: Początek": (2005) Official Trailer

Dopiero jednak szósty wspólny projekt, film "Oppenheimer" , jest pierwszym, w którym Murphy dostał rolę pierwszoplanową.

"Zawsze powtarzałem to zarówno publicznie, jak i osobiście Chrisowi, że jestem dostępny i jeśli chce mnie w jakimś filmie, to jestem gotowy, by w nim zagrać. Nie dbałem o to, jak wielka będzie to rola. Jednak gdzieś w głębi mnie, w ukryciu, zawsze byłem zdesperowany, by zagrać dla niego główną rolę" - zdradził niedawno Cillian Murphy w rozmowie z agencją "Associated Press".

"Oppenhemier": Fabuła, obsada, zwiastun

Bohaterem filmu biograficznego "Oppenheimer" jest fizyk, którego praca w ramach tzw. "Projektu Manhattan" doprowadziła do stworzenia bomby atomowej. To wstrząsająca historia człowieka, który musiał zaryzykować zniszczenie świata, aby pomóc go ocalić.

Ojca chrzestnego bomby atomowej J. Roberta Oppehnheimera gra Cillian Murphy, gwiazdor takich filmów, jak "28 dni później", "Śniadanie na Plutonie", "Wiatr buszujący w jęczmieniu" oraz serialu "Peaky Blinders".



Obsada filmu "Oppenheimer" jest imponująca. W produkcji, obok Cilliana Murphy’ego, wystąpią: Florence Pugh, Robert Downey Jr., Rami Malek, Matt Damon, Emily Blunt, Josh Hartnett, Matthew Modine, Casey Affleck i Kenneth Branagh.

Premiera filmu zaplanowana została na 21 lipca 2023 roku. Obraz Nolana pojawi się w kinach na dwa tygodnie przed kolejną rocznicą zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę.