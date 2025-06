Ta aktorka skutecznie uciekała przed filmami Andersona!

Wes Anderson jest zdobywcą Oscara i autorem uznanych na całym świecie filmów - od "Grand Budapest Hotel" po najnowszy "Fenicki układ". Mogłoby się zdawać, że absolutnie każdy marzy o współpracy z nim. Nic bardziej mylnego! Jedna ze znanych aktorek skutecznie umyka mu przy każdym nowym projekcie, do którego reżyser ją zaprasza.

Zdobywca Oscara niedawno ujawnił, że bezskutecznie próbował obsadzić Jodie Foster w wielu swoich filmach, ale czas nigdy nie był na jego korzyść. Nie chciał ujawnić, w jakich filmach lub rolach ją sobie wyobrażał.

"Przez lata miałem tak wiele filmów, do których próbowałem namówić Jodie Foster" - powiedział w rozmowie z "Collider". "Kiedyś z każdym filmem chodziliśmy do Jodie Foster z zapytaniem o rolę. I myślę, że zrobiłem to z trzema filmami z rzędu".

Wes Anderson wciąż uważa Jodie Foster za wspaniałą aktorkę. Krótko stwierdził, że "uwielbia ją", ale więcej nie zamierza próbować zatrudniać jej do swoich produkcji.

"Myślę, że czasami ktoś ma pomysł na rodzaj pracy, którą chce wykonywać w danym momencie swojego życia i dla niej to nie byliśmy wtedy my".

"Fenicki układ" - najnowszy film Wesa Andersona

W kinach obecnie króluje "Fenicki układ", czyli najnowszy film Wesa Andersona. W głównej roli możemy podziwiać w nim Benicio del Toro, który gra bogatego biznesmena Zsa-zsa Kordę. Na ekranie towarzysą mu same wielkie gwiazdy kina: Bill Murray, Michael Cera, Riz Ahmed, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Willem Dafoe, Bryan Cranston oraz Benedict Cumberbatch. Niezwykle imponująca obsada jest znakiem rozpoznawczym filmów reżysera, podobnie jak harmonia w kadrach, niekonwencjonalny styl, stabilne ruchy kamery czy niepodrabialna, często cukierkowa estetyka.

"Fenicki układ" opisywany jest jako film szpiegowski. Współautorem scenariusza jest Roman Coppola. Zdjęcia powstały w Niemczech. Dystrybutorem jest Focus Features, który już wcześniej współpracował z Andersonem przy filmach "Asteroid City" i "Kochankowie z Księżyca".

