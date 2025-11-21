Boska Komedia 2025: jedyny taki festiwal teatralny w Polsce

Boska Komedia 2025: "Czekając na barbarzyńców"

"Czekając na barbarzyńców" - to hasło przewodnie 18. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia, nawiązujące do wiersza XIX-wiecznego greckiego poety Kawafisa, które oddaje niepokoje współczesności.

"Festiwal jest światłem w tunelu, miejscem, gdzie oddaję głos wrażliwości artystycznej, bo to artyści dzisiaj mają siłę głosu ostatnich sprawiedliwych, upominających się o to, o czym zapomnieli leaderzy współczesnego świata" - mówi Bartosz Szydłowski, dyrektor festiwalu.

"Nie ma drugiego takiego festiwalu teatralnego w Polsce jak Boska Komedia" - stwierdza Olga Brzezinska, dyrektorka Instytut Adama Mickiewicza, który jest partnerem strategicznym i współorganizatorem wydarzenia. "Warto tu być, by wiedzieć gdzie w grudniu bije serce polskiego teatru. Żeby móc zobaczyć to, czego nie udało się zobaczyć ze wspaniałego polskiego teatru rozsianego po całej mapie Polski" - dodaje.

Tegoroczną edycję festiwalu otworzy polska prapremiera "Roku bez lata" Florentiny Holzinger - artystki, o której prace zbiegają obecnie najważniejsze sceny teatralne na całym świecie. Jedyna dwa polskie pokazy tego spektaklu są zaplanowane na 4 i 5 grudnia w krakowskim centrum kongresowym ICE.

Festiwal na 12 dni zamieni Kraków w miasto tętniące teatralnym życiem. Ponad trzydzieści spektakli, które zostaną zaprezentowane na festiwalu, zostało podzielonych na trzy sekcje odwołujące się do dantejskiej topografii zaświatów.



Boska Komedia rozpoczyna się 4 grudnia. Znamy już cały program festiwalu - będzie co oglądać.

Zdjęcie Bartosz Szydłowski, dyrektor festiwalu Boska Komedia / Klaudyna Schubert / materiały prasowe

Boska Komedia 2025: Program festiwalu

Co w programie? Podczas tegorocznej edycji festiwalu zaprezentowanych zostanie ponad 20 spektakli, w tym produkcje z Polski i przedstawienia zagraniczne. Na szczególną uwagę zasługuje konkurs INFERNO, w ramach którego dziewięć polskich spektakli oceni międzynarodowe jury. Sekcja PURGATORIO zaprezentuje 8 spektakli pozakonkursowych, w tym dwa międzynarodowe. Natomiast sekcja PARADISO (7 spektakli) będzie jak co roku prezentacją młodych talentów, które podejmą się artystycznych wyzwań w poszukiwaniu własnej tożsamości teatralnej.

W konkursie INFERNO pokazanych zostanie 9 spektakli: "Złe wychowanie" Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimy, "Latający Potwór Spaghetti" Mateusza Pakuły, "Gry wstępne" Jolanty Janiczak i Wiktora Rubina, "Dom niespokojnej starości" Michała Buszewicza, "Tkocze" Mai Kleczewskiej, "Przemiana" Michała Kmiecika, "Ulisses" Michała Borczucha, "Wczoraj byłaś zła na zielono" Anny Augustynowicz i "Zamach na Narodowy Stary Teatr. Narodziny narodu" Jakuba Skrzywanka.

W sekcji PURGATORIO publiczność będzie miała szansę zobaczyć 22 przedstawienia, między innymi z Ukrainy, Chile, Łotwy i Niemiec, a także kilka produkcji skoncentrowanych na tożsamości śląskiej. Będzie również pięć festiwalowych premier. W ramach sekcji zobaczymy takie spektakle, jak m.in. "Wegetarianka" na podstawie powieści Han Kang w reżyserii Pawła Miśkiewicza, "Uroczystość" w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej i "Proces Eligiusza Niewiadomskiego" w reżyserii Bartosza Szydłowskiego.

Sekcja PARADISO (11 spektakli) jak co roku pozwala przyjrzeć się najnowszym twórcom i twórczyniom polskiego teatru. Tym razem obok produkcji szkół teatralnych w tej sekcji znalazły się spektakle realizowane w teatrach repertuarowych ("Trzask prask" w reżyserii Krzysztofa Zyguckiego z TR Warszawa i "Opowieść zimowa" Pameli Leończyk z Teatru Powszechnego w Warszawie). Premierą tego nurtu będzie "Sodoma" w reżyserii Piotra Mateusza Wacha. Pojawią się prace choreograficzne: "Kocham balet" Ramona Nagabczyńska i "Teach Me Not!" Wojtka Grudzińskiego.



Jak co roku, Boska Komedia gościć będzie nie tylko spektakle, odbędą się również debaty wokół najważniejszych problemów środowiska teatralnego oraz wydarzenia towarzyszące. Szczegółowy program i opis spektakli na oficjalnej stronie festiwalu Boska Komedia.