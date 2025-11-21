Boska Komedia 2025: jedyny taki festiwal teatralny w Polsce
"Festiwal jest światłem w tunelu, miejscem, gdzie oddaję głos wrażliwości artystycznej, bo to artyści dzisiaj mają siłę głosu ostatnich sprawiedliwych" - mówi Bartosz Szydłowski, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia. Publiczność będzie mogła zobaczyć na scenie tak znanych aktorów, jak Maja Ostaszewska, Jacek Poniedziałek, Justyna Wasilewska, Mateusz Banasiuk, Magdalena Boczarska czy Tomasz Karolak. Święto teatru potrwa od 4 do 14 grudnia w Krakowie.
"Czekając na barbarzyńców" - to hasło przewodnie 18. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia, nawiązujące do wiersza XIX-wiecznego greckiego poety Kawafisa, które oddaje niepokoje współczesności.
"Festiwal jest światłem w tunelu, miejscem, gdzie oddaję głos wrażliwości artystycznej, bo to artyści dzisiaj mają siłę głosu ostatnich sprawiedliwych, upominających się o to, o czym zapomnieli leaderzy współczesnego świata" - mówi Bartosz Szydłowski, dyrektor festiwalu.
"Nie ma drugiego takiego festiwalu teatralnego w Polsce jak Boska Komedia" - stwierdza Olga Brzezinska, dyrektorka Instytut Adama Mickiewicza, który jest partnerem strategicznym i współorganizatorem wydarzenia. "Warto tu być, by wiedzieć gdzie w grudniu bije serce polskiego teatru. Żeby móc zobaczyć to, czego nie udało się zobaczyć ze wspaniałego polskiego teatru rozsianego po całej mapie Polski" - dodaje.
Tegoroczną edycję festiwalu otworzy polska prapremiera "Roku bez lata" Florentiny Holzinger - artystki, o której prace zbiegają obecnie najważniejsze sceny teatralne na całym świecie. Jedyna dwa polskie pokazy tego spektaklu są zaplanowane na 4 i 5 grudnia w krakowskim centrum kongresowym ICE.
Festiwal na 12 dni zamieni Kraków w miasto tętniące teatralnym życiem. Ponad trzydzieści spektakli, które zostaną zaprezentowane na festiwalu, zostało podzielonych na trzy sekcje odwołujące się do dantejskiej topografii zaświatów.
Boska Komedia rozpoczyna się 4 grudnia. Znamy już cały program festiwalu - będzie co oglądać.
Co w programie? Podczas tegorocznej edycji festiwalu zaprezentowanych zostanie ponad 20 spektakli, w tym produkcje z Polski i przedstawienia zagraniczne. Na szczególną uwagę zasługuje konkurs INFERNO, w ramach którego dziewięć polskich spektakli oceni międzynarodowe jury. Sekcja PURGATORIO zaprezentuje 8 spektakli pozakonkursowych, w tym dwa międzynarodowe. Natomiast sekcja PARADISO (7 spektakli) będzie jak co roku prezentacją młodych talentów, które podejmą się artystycznych wyzwań w poszukiwaniu własnej tożsamości teatralnej.
W konkursie INFERNO pokazanych zostanie 9 spektakli: "Złe wychowanie" Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimy, "Latający Potwór Spaghetti" Mateusza Pakuły, "Gry wstępne" Jolanty Janiczak i Wiktora Rubina, "Dom niespokojnej starości" Michała Buszewicza, "Tkocze" Mai Kleczewskiej, "Przemiana" Michała Kmiecika, "Ulisses" Michała Borczucha, "Wczoraj byłaś zła na zielono" Anny Augustynowicz i "Zamach na Narodowy Stary Teatr. Narodziny narodu" Jakuba Skrzywanka.
W sekcji PURGATORIO publiczność będzie miała szansę zobaczyć 22 przedstawienia, między innymi z Ukrainy, Chile, Łotwy i Niemiec, a także kilka produkcji skoncentrowanych na tożsamości śląskiej. Będzie również pięć festiwalowych premier. W ramach sekcji zobaczymy takie spektakle, jak m.in. "Wegetarianka" na podstawie powieści Han Kang w reżyserii Pawła Miśkiewicza, "Uroczystość" w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej i "Proces Eligiusza Niewiadomskiego" w reżyserii Bartosza Szydłowskiego.
Sekcja PARADISO (11 spektakli) jak co roku pozwala przyjrzeć się najnowszym twórcom i twórczyniom polskiego teatru. Tym razem obok produkcji szkół teatralnych w tej sekcji znalazły się spektakle realizowane w teatrach repertuarowych ("Trzask prask" w reżyserii Krzysztofa Zyguckiego z TR Warszawa i "Opowieść zimowa" Pameli Leończyk z Teatru Powszechnego w Warszawie). Premierą tego nurtu będzie "Sodoma" w reżyserii Piotra Mateusza Wacha. Pojawią się prace choreograficzne: "Kocham balet" Ramona Nagabczyńska i "Teach Me Not!" Wojtka Grudzińskiego.
Jak co roku, Boska Komedia gościć będzie nie tylko spektakle, odbędą się również debaty wokół najważniejszych problemów środowiska teatralnego oraz wydarzenia towarzyszące. Szczegółowy program i opis spektakli na oficjalnej stronie festiwalu Boska Komedia.