"Beetlejuice Beetlejuice": kontynuacja "Soku z żuka" kasowym hitem

"Beetlejuice Beetlejuice" to wyczekiwany sequel kultowego "Soku z żuka" w reżyserii Tima Burtona. Po nieoczekiwanej tragedii rodzinnej trzy pokolenia rodziny Deetz wracają do domu w Winter River. Lydię nieustannie prześladuje wspomnienie Beetlejuice'a. Teraz jej życie staje na głowie, kiedy jej buntownicza nastoletnia córka, Astrid, znajduje tajemniczą makietę miasteczka na strychu. Okazuje się, że ona również przejawia nadprzyrodzone zdolności i jest w stanie porozumiewać się z duchami. To jednak jest katastrofalne w skutkach, w wyniku czego jej matka będzie musiała zdobyć się na odwagę i wezwać kogoś na ratunek...

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Laureat Oscara o tych, którzy w Polsce ratowali innych podczas wojny INTERIA.PL

W filmie Burtona występują: Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci i Willem Dafoe. Budżet "Soku z żuka" wynosił 100 mln dolarów. Podczas weekendu otwarcia film zarobił w amerykańskich kinach 110 mln dolarów. W sumie na całym świecie zarobił ponad 450 mln dolarów.

Powstaje trzecia część "Soku z żuka"!

W rozmowie z Deadline szefowie Warner Bros., Mike De Luca i Pam Abdy, ujawnili, że wkrótce rozpoczną się prace nad trzecią częścią "Soku z żuka". De Luca zaznaczył jednak, że "umowy mogą jeszcze nie być podpisane", sugerując, że finalizowanie szczegółów umowy jest w toku, ale projekt jest już w fazie przygotowań.

W tym samym wywiadzie wspomniano także o drugim kinowym hicie – "Minecraft: Film". Prace nad kontynuacją tego filmu również mają się rozpocząć w najbliższym czasie. Oba projekty ze względu na swój finansowy sukces stały się priorytetowymi franczyzami dla studia Warner Bros.