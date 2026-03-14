Już 12 czerwca w kinach zadebiutuje najnowszy film w reżyserii Stevena Spielberga - "Dzień objawienia". Opowie o kontakcie ludzkości z cywilizacją pozaziemską. W rolach głównych wystąpią Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell i Henry Lloyd-Hughes.

Spielberg stworzył tę historię science fiction we współpracy ze scenarzystą Davidem Koeppem, z którym pracował wcześniej nad serią "Park jurajski" oraz filmem "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki".

Steven Spielberg wyreżyseruje western

Tymczasem 79-letni aktor ujawnił, że pracuje już nad kolejną produkcją. Podczas festiwalu SXSW ujawnił, że będzie to pierwszy w jego karierze western.

"Nie mogę teraz za wiele zdradzić, ale pracuję nad czymś. Ten film naprawdę zrobi wrażenie. Będą tam konie, pistolety. Ale nie będzie żadnych klisz - o tym mogę was zapewnić. I żadnych stereotypów" - zdradził Spielberg.