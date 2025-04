"Baczne Oczka": nowy, unikalny serial animowany. Poznaliśmy datę premiery

"Baczne Oczka" to pozycja ważna społecznie, a przez dobór grupy docelowej wręcz unikalna na skalę światową. To animacja stworzona z myślą o dzieciach z deficytem wzroku, grupy widzów do tej pory pomijanej - może wypełnić lukę w ofercie kulturalnej dla dzieci ze szczególnymi wyzwaniami rozwojowymi.

"O wyjątkowości serii decydują przemyślane i wdrożone przez nas rozwiązania formalne służące dostosowaniu przekazu na płaszczyźnie graficznej, animacyjnej, narracyjnej i dźwiękowej do potrzeb odbiorców z dysfunkcją wzroku. Stylistyka graficzna wyróżnia się kontrastowymi kolorami oraz uproszczona plastyką, co wpłynęło na poprawę percepcji przedstawianego obrazu. Praca nad pierwszym sezonem była dla całego zespołu bardzo interesującym wyzwaniem" - podsumowuje Katarzyna Agopsowicz, reżyserka serii.

Serial spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem wśród dzieci z dysfunkcjami wzroku w trakcie pokazów testowych w Studiu Filmów Rysunkowych, placówkach przedszkolnych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Jak pokazują dotychczasowe projekcje serialu, fabuła wciąga również małych widzów, niedotkniętych deficytami wzrokowymi. Specjaliści twierdzą, że filmy dla najmłodszych powinny być ostoją spokoju i bezpieczeństwa. Młodzi odbiorcy nie powinni być bezustannie narażani na nadmiar bodźców płynących z ekranu.

"'Baczne Oczka' to bezpieczne bajki, które można pokazać swojemu dziecku jako pierwsze w życiu. Mówię o tym z całym przekonaniem, bowiem produkuję je również z myślą o moich dzieciach. Serial polecam przede wszystkim najmłodszym widzom w wieku 3-5 lat" - mówi Przemysław Gucwa, kierownik produkcji.



Ślimak Mak i Biedronka Onka - zgrany duet, który bawi i uczy

Animacja przenosi nas w świat pełen zabawnych przygód. Bohaterowie tworzą zgrany duet. Dzięki współdziałaniu i pomysłowości rozwiązują różne zagadki i pokonują napotykane trudności.

Tematyka serialu jest uniwersalna - dotyczy spraw i problemów, z którymi dzieci spotykają się na co dzień. Każdy odcinek to osobna historia, ale wspólnym mianownikiem są bohaterowie oraz głos narratora, który wspiera małego widza w interaktywnej zabawie.

Pilotażowy odcinek "Bańka-fruwańka" został dostrzeżony przez selekcjonerów zarówno polskich (38. Tarnowska Nagroda Filmowa, Festiwal Animacji O!Pla), jak i międzynarodowych festiwali (Flickers’ Rhode Island, International Film Festival w USA, Supertoon Festival w Chorwacji, Kerala Short Film Festival w Indiach oraz Golden Kuker - Sofia w Bułgarii).

Fragmenty wybranych opinii od dyrektorów oraz pedagogów z przedszkoli i ośrodków szkolno-wychowawczych:

"Przyjazne postacie, przejrzyste, stonowane animacje, zrozumiała tematyka, zabawne sytuacje. Przygoda głównych bohaterów pozwoliła wejść w interakcje z dziećmi wywołując na ich twarzach uśmiech, zaciekawienie oraz ekscytację. Dzieci z przejęciem odpowiadały na 'pytania' padające z ekranu".

"Bajka wywołuje spokój, dobry nastrój, koncentrację. Jest doskonałym pomysłem na wyciszenie, trening koncentracji, wspólnego pola uwagi, akomodacji, ruchów gałek ocznych. W rzeczywistości ma zastosowania w wielu sferach także wśród dzieci ze spektrum autyzmu jak i głęboką wieloraką niepełnosprawnością."

"Bajka podobała się dzieciom, chętnie obejrzałyby kolejne odcinki o przygodach biedronki i ślimaka. Nauczyciele i terapeuci pozytywnie ocenili walory graficzne, poznawcze i terapeutyczne bajki, dostosowanie do możliwości percepcji wzrokowej dzieci słabowidzących i chętnie wykorzystają ją podczas zajęć."

Oficjalna premiera serialu odbędzie się 24 maja w Kinie Kreska w Bielsku-Białej, natomiast latem odcinki serialu pojawią się w wybranych kinach studyjnych w całej Polsce. Premiera telewizyjna pierwszego sezonu planowana jest na jesień tego roku. Obecnie trwają rozmowy z nadawcami.

Co więcej, równolegle do prac serialowych Studio Filmów Rysunkowych produkuje grę komputerową "Baczne Oczka" na urządzenia mobilne i komputery osobiste. Jak zapowiadają twórcy, ma być ona spójna z serialem - zarówno pod względem plastyki, jak i warstwy dźwiękowej. Za stworzenie gry odpowiedzialna jest firma Medway z Poznania. Wydanie gry planowane jest na rok 2026.