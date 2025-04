Bolek i Lolek znowu w kinach!

Bolek i Lolek to jedni z ulubionych bajkowych bohaterów Polaków. W 2028 roku na kinowe ekrany trafi nowa opowieść o ich przygodach. Jak ustalił portal Wirtualnemedia.pl, stanie się to za sprawą domu produkcyjnego Under Ski Tower.

"Bolek i Lolek: Sekret El Dorado" będzie pełną zwrotów akcji, humoru i emocji opowieścią, która zabierze widzów w podróż dookoła świata - zapowiadają twórcy. Obecnie trwają prace literackie i projektowe nad filmem. Nowe przygody kultowych bohaterów zyskają zupełnie nowy wymiar, o co zadba Under Ski Tower, czyli należący do grupy OTO Family dom produkcyjny specjalizujący się w realizacji filmów fabularnych oraz seriali - dowiadujemy się z informacji prasowej.

"Bolek i Lolek to dziedzictwo polskiej animacji – symbole, które na trwałe wpisały się w naszą kulturę. Ich przygody są proste, zrozumiałe i niosą uniwersalne wartości, dzięki czemu trafiają do serc dzieci na całym świecie, niezależnie od języka czy miejsca zamieszkania. Dlatego planujemy, by nowa produkcja miała charakter międzynarodowy – by Bolek i Lolek znów mogli nieść polską kulturę daleko poza granice naszego kraju. Z radością patrzymy na to, jak te postacie mogą dziś odnaleźć się na nowo – w świecie cyfrowym, poprzez remastery, merchandising, a także innowacyjne projekty edukacyjne. Ten film to nie tylko powrót legendarnych bohaterów, ale również okazja, by połączyć pokolenia – dzieci, rodziców i dziadków – we wspólnym przeżywaniu ich przygód. Wierzymy, że Bolek i Lolek mają dziś do przekazania równie wiele, co kiedyś – a może nawet więcej. Bo wartości takie jak przyjaźń, wyobraźnia i odwaga nigdy się nie starzeją" – podkreśla Jacek Kulczycki, założyciel Under Ski Tower.

"Jestem bardzo podekscytowany faktem, że ruszamy w tę niezwykłą przygodę razem z Bolkiem i Lolkiem. To nie tylko wyjątkowy projekt dla Under Ski Tower, ale również symboliczny moment dla całej polskiej kinematografii. Po ponad 40. latach kultowe postacie wracają w nowej odsłonie. Współczesnej, ale z szacunkiem do dziedzictwa, które przez dekady inspirowało kolejne pokolenia. To dla nas także osobisty moment dumy - mamy poczucie, że uczestniczymy w czymś naprawdę dużym. [...]" – przyznaje Paweł Jóźwik, szef działu produkcji Under Ski Tower.

"Bolek i Lolek to dla nas to nie tylko postacie z kreskówki, to kawałek naszego dzieciństwa, który pamiętamy z ciepłem i nostalgią. Ich przygody były naszymi pierwszymi podróżami w świat marzeń, a teraz, po latach, chcemy, by kolejne pokolenia dzieci mogły przeżyć to samo. Zdajemy sobie doskonale sprawę z ogromnej mocy, jaką niosą te postacie. Ich historia to dziedzictwo, które kształtowało dzieciństwo pokoleń. Tworzymy film, który nie tylko oddaje hołd tej niezwykłej historii, ale także nadaje jej nową, świeżą formę, która przemówi do współczesnego widza. To nie jest tylko projekt, to misja — przenieść te wartości, które są ponadczasowe, na ekran w sposób, który zachwyci kolejne pokolenia. Jako producenci jesteśmy świadomi siły, jaką niesie ze sobą ten brand, dlatego podchodzimy do tego zadania z pełnym szacunkiem i poczuciem odpowiedzialności. Naszym celem jest nie tylko oddanie hołdu legendzie, ale także otwarcie nowego rozdziału tej historii, który będzie równie wyjątkowy jak samo dziedzictwo Bolka i Lolka" – dodaje Anna Jaroch, producentka Under Ski Tower.

"Bolek i Lolek": historia serialu animowanego dla dzieci

Pomysł serialu z przygodami Bolka i Lolka powstał w 1962 roku. Pierwsza kreskówka z tej serii pt. "Kusza" została zrealizowana rok później. Wszystkie filmy z Bolkiem i Lolkiem powstały w Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Twórcą postaci Bolka i Lolka był Władysław Nehrebecki, pionier polskiej animacji.

Przez 23 lata nakręcono ponad 180 filmów krótkometrażowych i dwa pełnometrażowe. Według szacunków obejrzało je około miliard ludzi na całym świecie. W 1997 roku przygody urwisów zwyciężyły w polskim plebiscycie na "dobranockę wszech czasów".