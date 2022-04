Akcja "Autoportretu z kochanką" rozgrywa się w w lipcu 1995 roku. Na wielki koncert zorganizowany przez Jurka Owsiaka przyjeżdża Kuba Mitura (Waldemar Błaszczyk) z małą córeczką, Zuzą. Kuba opowiada dziewczynce historię swej młodości. Jest rok 1988. Dziewiętnastoletni Kuba jest zbuntowanym chłopakiem o dwukolorowych włosach. Nie uczy się i nie pracuje. Mieszka z ojcem, emerytowanym wojskowym, rozgoryczonym i apodyktycznym i z ciotką. Pewnego dnia Kuba spotyka Dianę (Katarzyna Figura), piękną i ekscentryczną kobietę, o kilkanaście lat od niego starszą, a więc osobę z "wrogiego świata". Tych dwoje zaprzyjaźnia się jednak. Ojciec wyrzuca Kubę z domu, gdy ten przedstawia Dianę jako swoją narzeczoną. Wkrótce Diana i Kuba biorą "hipisowski" ślub, ale nasłani przez ojca wojskowi żandarmi zabierają Kubę.

W wojsku Kuba odbywa absurdalne ćwiczenia pod okiem starającego się go wychować kaprala Kosa. Na przysięgę przyjeżdża wzruszony ojciec i Diana, która wyznaje Kubie, że jest w ciąży i chce urodzić dziecko. Kuba jednak nie chce zostać ojcem. Parę miesięcy później kapral zawiadamia go o narodzinach córki i śmierci jej matki. Gdy po roku, jako rezerwista, Kuba wraca do domu, znajduje w nim swoją córeczkę, którą opiekuje się jego ojciec. Beztroska młodość minęła: po latach były buntownik z dzieckiem na rękach jest już całkowicie pogodzony ze światem dorosłych.

"Autoportret z kochanką": Muzyka, seks i młodzieńczy bunt

Krytycy zwracali uwagę na tematyczne podobieństwo "Autoportretu z kochanką" do reżyserskiego debiutu Piwowarskiego - "Yesterday".

"Reżyser ponownie snuje opowieść o młodzieńczym buncie, który kończy się całkowitym 'ustatecznieniem', rozmyciem w banale prozy życia. Piwowarskiego interesuje jednak to, co wydarzyło się przed pogodzeniem bohatera ze światem dorosłych: młodzieńcze fascynacje, zwłaszcza muzyką; odkrywanie miłości i erotyki; walka o własne 'ja' z pokoleniem rodziców i opiekunów; poszukiwanie samodzielnego sposobu na życie" - czytamy na stronie Internetowej Bazy Filmu Polskiego.

Zdjęcie Waldemar Błaszczyk na planie "Autoportretu z kochanką" / Czesław Czapliński / Fotonova

W roli Diany wystąpiła Katarzyna Figura . Debiut partnerującego jej Waldemara Błaszczyka (ekranowy Kuba) doceniło jury Przeglądu Filmowego "Prowincjonalia". Wyróżniono go tam nagrodą aktorską przyznawaną przez publiczność. Wielką siłą "Autoportretu..." jest drugi plan. W pamięci zapadają role zwłaszcza Mirosława Baki jako kaprala Kosa, Marceliny Zjawińskiej jako córki Kuby oraz Jerzego Treli , odtwarzającego postać ojca bohatera. Dwoje ostatnich uhonorowano nagrodami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 1996 roku.

Zdjęcie Jerzy Trela, Radosław Piwowarski i Katarzyna Figura na planie "Autoportretu z kochanką" / Wojciech Staroń / Agencja FORUM

Waldemar Błaszczyk: Rozbierany sceny z Katarzyną Figurą

W 1996 roku Katarzyna Figura miała już na swoim koncie role w filmach "Pociąg do Hollywood" oraz "Kingsajz" i była uważana za symbol seksu. Waldemar Błaszczyk z kolei dopiero zaczynał swą zawodową drogę. Był studentem trzeciego roku warszawskiej Akademii Teatralnej, gdy zaproszono go na casting do "Autoportretu z kochanką". Nie spodziewał się, że wygra, bo podczas zdjęć próbnych po prostu zżarła go trema.

Doskonale zdawał sobie sprawę, komu miałby partnerować, gdyby dostał rolę Kuby. Podobnie jak tysiące Polaków, wzdychał skrycie do Kasi Figury. Marzył, by kiedyś zagrać u jej boku. Gdy dowiedział się, że został wybrany, poczuł wielką dumę i... przerażający strach. "Czułem się jak w siódmym niebie, a jednocześnie mało nie umarłem ze strachu, czy sobie poradzę. Miałem przecież zagrać z Katarzyną Figurą w scenach rozbieranych!" - wspominał aktor.

Na planie było pełno ludzi, którzy śledzili każdy ich ruch. To bardzo peszyło Błaszczyka i zdecydowanie utrudniało mu pracę. "Starałem się nie pokazywać po sobie tego, że się wstydzę czy krępuję" - aktor mówił w rozmowie z "Super Expressem".

Zdjęcie Katarzyna Figura i Waldemar Błaszczyk w filmie "Autoportret z kochanką" / TVP

Wkrótce członkowie filmowej ekipy zaczęli plotkować o potajemnych schadzkach aktorskiej pary. Okazało się, że Figurę i Błaszczyka łączyło coś więcej niż tylko zobowiązania zawodowe.

Katarzyna Figura i Waldemar Błaszczyk mieli romans na planie

Według tygodnika "Na żywo", pewnego wieczora po zakończeniu zdjęć aktorska para spotkała się w hotelowym pokoju i filmowy romans na chwilę zamienił się w rzeczywistość. "Aktorka odwiedziła pewnego wieczora jego pokój i sprawiła że nabrał pewności siebie, zaś korepetycje z tajników zawodu przyjął z rozkoszą" - pisali dziennikarze tygodnika.

Nikogo to jednak nie zdziwiło, bo oboje - i ona, i on - byli wtedy wolni i otwarci na miłość, a w dodatku (mimo różnicy wieku) świetnie się razem prezentowali.

Zdjęcie Katarzyna Figura i Waldemar Błaszczyk w scenie z filmu "Autoportret z kochanką" / TVP

Katarzyna Figura w tamtym czasie uchodziła za jedną z najpiękniejszych polskich aktorek. Nie powinno więc nikogo dziwić, że wielu kolegów Błaszczyka było zazdrosnych o jego rolę. Ten jednak pozostawał dyskretny i niechętnie opowiadał o swojej partnerce.

Ich romans skończył się tak szybko, jak zaczął. Po zakończeniu pracy nad filmem aktorzy przestali się ze sobą spotykać. Udało im się jednak rozstać w dobrych stosunkach.

Katarzyna Figura wyjechała do Hollywood, gdzie poznała Kaia Schoenhalsa, za którego w 2000 roku wyszła za mąż (rozstali się 12 lat później w atmosferze skandalu), a Waldemar Błaszczyk poślubił Ewę Gawryluk (byli małżeństwem do 2021 roku). Oboje z ogromnym sentymentem wspominają pracę na planie filmu Radosława Piwowarskiego, ale o tym, czy łączyło ich coś więcej niż sympatia, nie chcą rozmawiać z mediami.

