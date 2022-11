Anya Taylor-Joy nie może ostatnio narzekać na brak zawodowych wyzwań. Gwiazdę "Gambitu królowej" mogliśmy niedawno oglądać w świetnie ocenianym "Wikingu" w reżyserii Roberta Eggersa, a także w filmie "Amsterdam" , w którym wystąpiła u boku Margot Robbie i Christiana Bale’a. Na premierę czeka zaś czarna komedia "Menu" , w której partnerują jej Ralph Fiennes i Nicholas Hoult. Wśród nadchodzących projektów z udziałem Taylor-Joy jest też "Furiosa" , czyli spin-off nakręconego w 2015 filmu "Mad Max: Na drodze gniewu". Aktorka wciela się w nim w młodą Imperator Furiosę, czyli postać, którą zagrała niegdyś Charlize Theron.

Anya Taylor-Joy: To moje najbardziej krwawe wcielenie

Opowiadając portalowi IndieWire o pracy nad produkcją, do której właśnie zakończyła zdjęcia, aktorka przyznała, że było to dlań wyjątkowe doświadczenie. "Przez ostatnie siedem miesięcy byłam w zupełnie innym świecie. Myślę, że będę potrzebowała czasu, by to przetrawić i przeanalizować. Jestem niesamowicie dumna z całej ekipy, z którą miałam zaszczyt opracować. Nie mogę się doczekać chwili, gdy będę mogła wreszcie obejrzeć cały film" - stwierdziła gwiazda. Taylor-Joy zaznaczyła, że pokochała granie walecznych bohaterek, które nie boją się ubrudzić sobie rąk. "To zdecydowanie moje najbrudniejsze i najbardziej krwawe wcielenie. Najbardziej komfortowo czuję się, gdy jestem brudna i zakrwawiona, a nie idealnie, prymitywnie wręcz śliczna. 'Furiosa' to mój klimat" - stwierdziła.

Anya Taylor-Joy nie ma prawa jazdy

Aktorka ujawniła przy okazji, że granie Furiosy było ciekawe także dlatego, że bohaterka ta słynie z imponujących popisów za kierownicą. O Taylor-Joy tego powiedzieć nie można - aktorka nie ma nawet prawa jazdy. "Nie poprowadzę auta ani nim nie zaparkuję. Potrafię za to zrobić efektowny obrót o 180 stopni siedząc za kierownicą ciężarówki. Czuję się bardzo rozpieszczona, bo mój pierwszy samochód został skonstruowany przez dział artystyczny 'Mad Maxa'" - zdradziła gwiazda. Zaraz jednak dodała, że ma zamiar nadrobić zaległości i udać się na kurs.

A jeśli nauka jazdy dobrze jej pójdzie, w przyszłości chciałaby przejść na profesjonalny poziom. "Zabawnie będzie wsiąść do auta z instruktorem, gdy cała moja wiedza ogranicza się do szalonej jazdy kaskaderskiej. Mam w planach zdobycie certyfikatu kierowcy-kaskadera, by móc jeździć samochodem w filmach. To byłoby fantastyczne" - zdradziła aktorka.

