Kevin Spacy znów oskarżony! O siedem przestępstw seksualnych

Nowe oskarżenie o siedem`przestępstw seksualnych złożył w brytyjskim sądzie nieznany z nazwiska mężczyzna. Twierdzi on, że padł ofiarą Kevina Spaceya w latach 2001-2004. Wśród zarzucanych aktorowi czynów są trzy przypadki nieprzyzwoitej napaści, trzy przypadki napaści seksualnej oraz jeden przypadek zmuszenia do aktywności seksualnej.

Rosemary Ainslie, przewodnicząca pełniącej w Anglii rolę oskarżyciela publicznego w sprawach karnych Koronnej Służby Prokuratorskiej (CPS) potwierdziła w środę, że 63-letni aktor będzie musiał odpowiedzieć przed sądem na nowe zarzuty dotyczące przemocy seksualnej. Dowody w tej sprawie zgromadzono w trakcie śledztwa prowadzonego przez Metropolitan Police.

"CPS przypomina wszystkim zainteresowanym, że pozostałe kryminalne oskarżenia przeciwko panu Spaceyowi wciąż są w toku i że ma on prawo do uczciwego procesu" - podkreśliła Ainslie.

W czerwcu przyszłego roku Spacey stanie przed brytyjskim sądem, by odpowiedzieć na zarzuty trzech mężczyzn, którzy oskarżyli go o przestępstwa seksualne. Miało do nich dojść w Londynie, gdy gwiazdor pełnił rolę dyrektora artystycznego teatru Old Vic. Spacey nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

Kevin Spacey: Jeden proces już wygrał

Miesiąc temu nowojorski sąd uniewinnił Spaceya w sprawie dotyczącej czynów zarzucanych mu przez aktora Anthony’ego Rappa. Rapp twierdził, że aktor molestował go seksualnie w 1986 roku. Spacey miał wtedy 26 lat, a Rapp zaledwie 14.