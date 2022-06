Zdjęcia do filmu "Furiosa" rozpoczęły się na początku czerwca w Australii. Podgląd tego, jak wygląda plan produkcji, dają nam pierwsze zdjęcia, które trafiły do mediów społecznościowych.

Reżyser George Miller określa swój nowy projekt jako "sagę", podkreślając, że akcja "Furiosy" rozgrywać będzie się na przestrzeni 15 lat.

W rolę młodej Furiosy wcieli się Anya Taylor-Joy ("Gambit królowej", "Wiking"). W obsadzie znaleźli się w niej jeszcze Chris Hemsworth oraz Yahya Abdul-Matten II .

Oznacza to, że w obrazie nie zobaczymy Charlize Theron, która wcieliła się w Furiozę w filmie "Mad Max: Na drodze gniewu" .

"Długo myślałem, że będziemy mogli wykorzystać komputerową technikę odmładzania aktorów i zastosować ją dla Charlize. Nie wydaje mi się jednak, żebyśmy byli blisko w pełni wiarygodnego efektu takiej transformacji. Pomimo odważnych prób w 'Irlandczyku', to s nieznane w pełni terytorium. Wszyscy są blisko rozwiązania problemów z tym związanych, w szczególności Japończycy. Uważam jednak, że jeszcze długa droga przed nami" - powiedział Miller.

"Furiosa": George Miller kontra Warner Bros

Rozpoczęcie zdjęć do nowej odsłony cyklu "Mad Max" o się z przedłużało się z powodu przepychanek prawnych między Millerem a studiem Warner Bros. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, poszło o pieniądze. Należąca do Millera firma, która wyprodukowała film "Mad Max: Na drodze gniewu", domagała się od studia Warner Bros. 9 milionów dolarów za zmieszczenie się poniżej zaplanowanego na 157 milionów dolarów budżetu filmu. Z kolei przedstawiciele Warner Bros. uważali, że firma Millera zerwała obowiązujący kontrakt. Uzgodniono wcześniej, że film będzie trwał 100 minut i otrzyma niższą kategorię wiekową, a ostatecznie powstał 120-minutowy film z kategorią R dla dorosłych. Obie strony doszły w końcu do porozumienia.

Miller nie tylko wyreżyseruje film o Furiosie, będzie też współautorem scenariusza. Będzie to już piąta produkcja z serii, którą rozpoczął w 1979 roku film "Mad Max". Stał się on przepustką do aktorskiej kariery dla Mela Gibsona.

