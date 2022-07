W 2008 roku gwiazdorska para wykupiła francuską firmę Château Miraval. Po rozwodzie, który nastąpił w 2019 roku, aktorka sprzedała swoje udziały rosyjskiemu oligarsze Jurijowi Szeflerowi. Fakt ten nie spodobał się jej byłemu mężowi, który uważa, że działała tym samym na szkodę reputacji firmy i w związku z tym skierował sprawę do sądu.

Aktor twierdził ponadto, że Jolie postąpiła wbrew ich wcześniejszym ustaleniom (mieli uzgodnić, że nie sprzedadzą udziałów w rodzinnej firmie bez zgody drugiej strony). Pitt zarzucał także aktorce, że nie przyczyniła się do sukcesu firmy winiarskiej Château Miraval.

Dokumenty w tej sprawie trafiły do Sądu Najwyższego Hrabstwa Los Angeles w piątek 3 czerwca. Brad Pitt walczył w sądzie o odszkodowanie oraz o unieważnienie sprzedaży, której dokonała Jolie.

W piątek sąd wydał werdykt w procesie, uznając, że sprzedaż przez Jolie udziałów w firmie Château Miraval odbyła się zgodnie z prawem. Prawnicy Brada Pitta mają teraz obowiązek udostępnienia całej dokumentacji związanej z nieruchomością i winnicą nowemu współwłaścicielowi Chateau Miraval.

Brad Pitt i Angelina Jolie walczą o prawo opieki nad dziećmi

To niejedyna sprawa, jaka toczy się w sądzie między byłymi małżonkami. Pitt (58) i Jolie (47), którzy pobrali się w 2014 roku i rozstali w 2016 roku, od prawie pięciu lat prowadzą sądową batalię dotyczącą prawa do opieki nad dziećmi. I nic nie wskazuje na to, aby ten konflikt miał się zakończyć.

Na kilka dni przed złożeniem papierów rozwodowych Jolie oskarżyła Brada Pitta o to, że uderzył ich syna, wówczas 15-letniego Maddoxa. Przeprowadzone wówczas dochodzenie oczyściło Pitta z zarzutów.

Gwiazdor wyznał w wywiadzie udzielonym w 2017 roku "GQ Style", że jego związek z Jolie rozpadł się przez alkohol. "Nie radziłem sobie. Za dużo piłem i to stało się problemem" - mówił Pitt.

Co ciekawe, w tym samym roku w wywiadzie dla "Star" nazwał swoje małżeństwo z Jolie "trwającym 12 lat piekłem". Twierdził, że od początku było toksyczne i skazane na niepowodzenie. Rozstanie z Jolie, jak twierdził, to najlepsze, co mogło mu się przytrafić.

Angelina Jolie i Brad Pitt poznali się na planie filmu "Pan i pani Smith" w 2003 roku. Plotkarska prasa od razu spekulowała, że para ma romans. Oni sami bardzo długo twierdzili, że są jedynie "dobrymi przyjaciółmi". Oficjalnie byli parą od 2004 roku, ale na ślub zdecydowali się dopiero 10 lat później.

Pitt w maju ubiegłego roku otrzymał prawo do sprawowania wspólnie opieki nad ich nieletnimi dziećmi, Paxem, 17 lat, Zaharą, 16 lat, Shiloh, 15 lat oraz Vivienne i Knoxem, 13 lat. Aktorzy są także rodzicami 20-letniego Maddoxa.

Angelina Jolie: Miała wtedy 15 lat 1 / 6 Inicjatywa sesji zdjęciowej wyszła od ojca Angeliny Jolie, aktora Jona Voighta. "Kiedy odbieraliśmy telefon z propozycją sesji zdjęciowej rodziny znanego aktora - w tym wypadku był to Jon Voight - zawsze reagowaliśmy: 'No dobrze, znów to samo. Miejmy nadzieję, że wiedzą co robią'. Ta sesja okazała się miłym zaskoczeniem" - Langdon wspominał w 2016 roku w rozmowie z CNN.

