Rusza proces między Angeliną Jolie a Bradem Pittem o prawo do opieki nad dziećmi

Wstrzymana z powodu pandemii sprawa między parą celebrytów o prawo do opieki nad dziećmi wraca na wokandę. Brad Pitt wnosi o to, aby mógł spędzać tyle samo czasu z dziećmi, ile spędza jego eksmałżonka. Nieznane jest natomiast stanowisko w tej kwestii aktorki. Wiele jednak wskazuje na to, że uzyskanie polubownego rozwiązania nie będzie proste.

Angelina Jolie i Brad Pitt walczą o prawo do opieki nad dziećmi /Barry King /Getty Images

Amerykańskie media donoszą, że Brad Pitt nie chciał, aby kwestia podziału opieki nad dziećmi była ustanawiana sądownie, jednak brak porozumienia między nim a Angeliną Jolie niejako wymusił ten scenariusz.



W poniedziałek, 5 października, ma dojść do pierwszej rozprawy - pierwszej po przerwie wywołanej pandemią.

Aktor oczekuje, że zostanie potraktowany jako pełnoprawny rodzic, a czas sprawowania opieki nad dziećmi zostanie podzielony po połowie. Dotychczasowy brak porozumienia między nim a Angeliną, nie pozwala mieć jednak wielkich nadziei, że tym razem się uda. Zwłaszcza że do porozumienia między nimi w kwestii sprawowania opieki miało już dojść w listopadzie 2019 roku, ale ostatecznie nie doszło. Czy rok później para okaże się bardziej skłonna do kompromisu?



Przypomnijmy, że para walczy między sobą o opiekę nad 18-letnim Maddoxem, 16-letnim Paxem, 15-letnią Zaharą, 14-letnią Shiloh i 11-letnimi Vivienne i Knoxem. Pozew rozwodowy wniosła do sądu Angelina Jolie w 2016 roku.

Angelina Jolie i Brad Pitt poznali się na planie filmu "Pan i pani Smith" w 2003 roku. Plotkarska prasa od razu spekulowała, że para ma romans. Oni sami bardzo długo twierdzili, że są jedynie "dobrymi przyjaciółmi". Oficjalnie byli parą od 2004 roku, ale na ślub zdecydowali się dopiero 10 lat później. Małżonkowie wspólnie wychowywali szóstkę dzieci: trójkę adoptowanych oraz trójkę biologicznych.

Kiedy 19 września 2016 roku, zaledwie po dwóch latach małżeństwa, Angelina Jolie złożyła w sądzie papiery rozwodowe, świat był w szoku. Aktorka postanowiła rozwieść się z Bradem Pittem, a w dokumentach powołała się na "różnice nie do pogodzenia"

"Jestem bardzo zasmucony, ale teraz najbardziej liczy się dobro naszych dzieci" - podkreślił Brad Pitt w krótkim oświadczeniu tuż po informacji o rozwodzie. Jaka była prawda? Dlaczego para zdecydowała się rozstać? Pisano, że związek rozpadł się przez nadużywanie alkoholu przez Brada Pitta. Inni twierdzili, że wina ponosi Angelinie Jolie.

W czerwcowym wywiadzie dla magazynu "Vogue" aktorka powiedziała, że rozstała się z Pittem, aby jej rodzina mogła czuć się "komfortowo, bezpiecznie i w pełni mocna psychicznie i wartościowa". "To była dobra decyzja. Moje dzieci to szóstka bardzo odważnych, silnych ludzi" - dodała.

"Wciąż leczę rany. Długo milczałam, dzieci widziały w mediach różne kłamstwa na ten temat, ale zawsze im przypominałam, że one znają prawdę i mają swój własny rozum" - wyjaśniła Jolie.

