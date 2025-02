"Drømmer" zwycięzcą Złotego Niedźwiedzia. Znamy laureatów Berlinale 2025

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie, znany jako Berlinale, to jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych na świecie, na którym najważniejszą przyznawaną statuetką jest Złoty Niedźwiedź. 75. edycja odbyła się w dniach 13–23 lutego. Tegorocznego Honorowego Złotego Niedźwiedzia otrzymała Tilda Swinton. Przewodniczącym jury był Todd Haynes.

"Drømmer" w reżyserii Daga Johana Haugeruda ze Złotym Niedźwiedziem

Laureatem Złotego Niedźwiedzia został norweski film "Drømmer" w reżyserii i na podstawie scenariusza Daga Johana Haugeruda. Główną bohaterką jest siedemnastoletnia Johanne, która odkrywa swoją orientację, gdy zakochuje się po uszy w nauczycielce. Niezwykle szczegółowe opisy swoich uniesień opisuje w pamiętniku. Trafia on w ręce matki i babci głównej bohaterki i skłania je do rozmyślań o swoim życiu miłosnym, przyjemnościach i zmarnowanych okazjach. W filmie wystąpili: Ella Øverbye, Selome Emnetu, Ane Dahl Torp, Anne Marit Jacobsen.

Zdjęcie Dag Johan Haugerud / Andreas Rentz / Getty Images

Srebrnym Niedźwiedziem nagrodzono film "O último azul" w reżyserii Gabriela Mascaro. W kategoriach aktorskich wyróżniono Rose Byrne za rolę w "If I Had Legs, I’d Kick You" oraz Andrew Scotta, który wystąpił w "Blue Moon", najnowszym filmie Richarda Linklatera. Ponadto wybrano najlepszy scenariusz - "Kontinental '25" autorstwa Radu Jude, a także najlepszego reżysera - Huo Meng za "Sheng xi zhi di".

"Jestem kiepskich scenarzystą, więc to bardzo zabawna nagroda, którą mogłem otrzymać" – powiedział Jude ze sceny, dziękując swojemu zespołowi.

Laureaci Berlinale 2025 [pełna lista]

Złoty Niedźwiedź dla najlepszego filmu: "Drømmer", reż. Dag Joahn Haugerud

Srebrny Niedźwiedź - Wielka Nagroda Jury: "O último azul", reż. Gabriel Mascaro

Srebrny Niedźwiedź - Nagroda Jury: "El mensaje", reż. Ivan Fund

Najlepszy reżyser: Huo Meng, "Sheng xi zhi di"

Najlepsza rola główna: Rose Byrne, "If I Had Legs, I’d Kick You"

Najlepsza rola drugoplanowa: Andrew Scott, "Blue Moon"

Najlepszy scenariusz: Radu Jude, "Kontinental '25"

Srebrny Niedźwiedź za wybitny wkład artystyczny: "La Tour de Glace", reż. Lucile Hadzihalilovic

Najlepszy debiutancki film pełnometrażowy: "El Diablo Fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)", reż. Ernesto Martínez Bucio

Najlepszy dokument: "Holding Liat", reż. Brandon Kramer

Złoty Niedźwiedź dla najlepszego filmu krótkometrażowego: "Lloyd Wong, Unfinished", reż. Lesley Loksi Chan

Srebrny Niedźwiedź dla najlepszego filmu krótkometrażowego: "Ordinary Life", reż. Yoriko Mizushiri