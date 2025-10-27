Aktorstwo to za mało. Gwiazda znowu stanęła po drugiej stronie kamery

"Girl Group": nowa produkcja Rebel Wilson

Rebel Wilson po raz kolejny postanowiła stanąć po drugiej stronie kamery. Po sukcesie jej reżyserskiego debiutu, musicalu "The Deb", australijska gwiazda wraca na plan.

W Wielkiej Brytanii trwają właśnie zdjęcia do komedii muzycznej "Girl Group". W miniony weekend Rebel Wilson zdradziła, że w nowej produkcji u jej boku wystąpią: gwiazda "Białego Lotosu" Jennifer Coolidge i była wokalistka żeńskiej grupy The Pussycat Dolls Nicole Scherzigner.

"Girl Group" opowiada historię byłej gwiazdy popularnego girlsbandu, która zostaje wyrzucona z reaktywującej zespół trasy koncertowej i skazana przez sąd na prace społeczne.

"Korzystając z okazji, by wrócić na szczyt w wielkim stylu, bohaterka przygotowuje grupę nastolatek do przesłuchania w dużej wytwórni płytowej, zmuszając je finalnie do konfrontacji z toksyczną branżą i jej własną skłonnością do autodestrukcji" - brzmi opis fabuły, który zamieścił na swej stronie serwis Deadline.

45-letnia australijska aktorka i komiczka Rebel Wilson ukończyła prawo na University of New South Wales. Podbiła serca widzów w takich produkcjach, jak " Oszustki ", " Jojo Rabbit ", " Druhny " czy " Pitch Perfect ".