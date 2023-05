"The Deb": O czym opowie komedia?

Film "The Deb" będzie pełnym humoru filmem, którego akcja rozegra się w Australii. Komedia z elementami musicalu przedstawi losy Tylor Simpkins - uczennicy szkoły średniej. Nastolatka rozpocznie przygotowania do zbliżającego się balu debiutantów o nazwie "The Deb", który będzie jednocześnie próbą samoakceptacji dziewczyny. Na stanowisku reżyserki zadebiutuje Rebel Wilson .

Rebel Wilson: Czeka na swój reżyserski debiut

Rebel Wilson nie kryje swojego podekscytowania rozpoczęciem kariery na stanowisku reżyserki. Aktorka uważa, że "The Deb" jest idealnym filmem do zadebiutowania w tej roli. Będzie to uniwersalna produkcja, która dostarczy widzom wiele dobrego humoru.

Ten projekt jest wyjątkowy i oryginalny. Wykorzystujemy najlepsze zasoby muzyczne na świecie i najbardziej fantastyczne australijskie talenty, aby przenieść go na ekran wyznała

Rebel Wilson: Nie tylko aktorstwo

Rebel Wilson urodziła się 2 marca 1980 roku w Sydney jako Melanie Elizabeth Bownds. Aktorstwo nie zawsze było jej pomysłem na życie. Ukończyła prawo na University of New South Wales. Podbiła serca widzów w takich produkcjach jak " Oszustki ", " Jojo Rabbit ", " Druhny " czy " Pitch Perfect ".

