Aktorski kameleon? Do tego gwiazdora wzdychają kobiety na całym świecie

Artystyczna rodzina Gyllenhaalów

Jake Gyllenhaal obchodzi 45. urodziny! Zamiłowanie do aktorstwa wyniósł z domu. Jest synem reżysera Stephena Gyllenhaala i scenarzystki Naomi Gyllenhaal. Jego siostra Maggie również jest znaną postacią w świecie światowego kina. Jako aktorkę oglądaliśmy ją m.in. w "Sekretarce", "Donnie Darko", "Mrocznym Rycerzu", "Uśmiechu Mony Lizy" czy "Szalonym sercu", za który otrzymała nominację Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Ostatnio spełnia się także jako reżyserka.

Takich aktorów jak Jake nazywa się w Hollywood "kameleonami". Gwiazdor słynie z niesamowitych aktorskich metamorfoz i zyskał sobie już opinie "speca od ról specjalnych".

To po roli w "Donnie Darko", w którym - jak już wspomnieliśmy - grała też jego siostra, Gyllenhaal stanął u progu wielkiej sławy. Aktor wcielił się w nim w uzdolnionego, bardzo inteligentnego nastolatka z problemami psychicznymi. Do dziś film Richarda Kelly'ego jest jednym z klasyków światowego kina.

Później przyszedł czas na film Rolanda Emmericha "Pojutrze", który stał się kasowym hitem. W kinach zarobił ponad 500 mln dolarów. W 2005 roku przybrał na wadze i nabrał muskulatury, by wystąpić w "Jarhead: Żołnierz piechoty morskiej", ale to rola w "Tajemnicy Brokeback Mountain" wywołała największą reakcję ze strony widzów i krytyków. Jake wcielił się tam w Jacka Twista, który razem z Ennisem Del Marem (granym przez Heatha Ledgera) powraca do wspomnień Brokeback, gdzie połaczyła ich wielka miłość. Film zdobył 3 Oscary: dla najlepszego reżysera, scenariusza adaptowanego i muzyki oryginalnej. Obaj aktorzy byli też nominowani do Oscarów za swoje kreacje.

Genialne kreacje Jake'a Gyllenhaala w thrillerach

Kolejne lata przyniosły Gyllenhaalowi świetne role w thrillerach. "Zodiak" w reżyserii Davida Finchera i "Labirynt" stworzony przez Denisa Villeneuve'a są jednymi z obowiązkowych pozycji gatunku i do dziś wywołują ciarki u widzów.

W "Wolnym strzelcu" oglądaliśmy Jake'a w roli wychudzonego "dziennikarza", który sprzedaje lokalnym stacjom telewizyjnym nagrania najbardziej makabrycznych wypadków. Niedługo później aktor ponownie popracował nad sylwetką, by w filmie "Do utraty sił" wcielić się w boksera.

W kolejnych latach w portfolio aktora robiło się tylko lepiej. Wystarczy wymienić jego angaże w "Everest", "Destrukcji" czy "Zwierzętach nocy", gdzie w magnetyczny sposób zagrał mężczyznę nieumiejącego poradzić sobie z rozpadem rodziny. Później "Okja","Life", "Niezwyciężony" - w zasadzie każda kolejna produkcja aktora była sukcesem.

W 2019 roku Jake otrzymał przepustkę do Filmowego Uniwersum Marvela, w którym wcielił się w antagonistę Mysterio - ważną postać w świecie Spider-Mana. Później widzieliśmy go w "Winnych", "Ambulansie" i "Przymierzu". W 2024 roku premierę miał film "Road House", który już w przyszłym roku doczeka się kontynuacji. W produkcji Gyllenhaal gra byłego zawodnika UFC, który podejmuje się pracy jako bramkarz w klubie. Szybko okazuje się, że na Florydzie nic nie jest takie jak powinno. Film pełen spektakularnych wyczynów kaskaderskich i niezwykle realistycznych walk.

Zdjęcie Jake Gyllenhaal w scenie z filmu "Road House" / materiały prasowe

W tym samym roku aktor zagrał w jednym z najlepszych dotychczas seriali od Apple TV. "Uznany za niewinnego" opowiada historię prokuratora oskarżonego o zabicie swojej koleżanki z pracy i kochanki. Wielu fanów Jake'a Gyllenhaala jednogłośnie stwierdza, że występ aktora w serialu jest jednym z najlepszych w jego karierze.

Ponownie łączy siły z siostrą - Maggie Gyllenhaal

Od jakiegoś czasu wiemy już, że siostra aktora, Maggie Gyllenhaal, pracuje nad kolejną wersją historii Frankensteina. Bazować będzie na motywach słynnej powieści Mary Shelley oraz filmowej kontynuacji tej historii - "Narzeczona Frankensteina" z 1935 roku. W wywiadzie udzielonym "The Hollywood Reporter" Jake Gyllenhall zdradził, że pojawi się w nowym filmie swojej siostry. Nie wiadomo jednak dokładnie, jaką postać zagra.

Aktor od 2018 roku pozostaje w nieformalnym związku z francuską modelką Jeanne Cadieu. Wcześniej umawiał się także z Kristen Dunst, Taylor Swift, Alyssą Miller i Reese Witherspoon.

Zdjęcie Jeanne Cadieu i Jake Gyllenhaal / CBS Photo Archive / Getty Images

