Agnieszka Grochowska, Sebastian Stankiewicz i Polskie Kino Młodego Widza

Grochowska, Stankiewicz i Polskie Kino Młodego Widza

Już we wrześniu po raz 21. w Polskę ruszy edukacyjny projekt filmowy Polskie Kino Młodego Widza. Inicjatywę Stowarzyszenia Filmowców Polskich wspierają aktorzy Agnieszka Grochowska ("Kos", "W ciemności", "Bez wstydu") i Sebastian Stankiewicz ("Człowiek z magicznym pudełkiem", "Pan T.", "Być kimś"), którzy zgodzili się zostać ambasadorami tegorocznej edycji.

Celem inicjatywy jest "budowanie świadomej widowni, wrażliwości artystycznej i umiejętności krytycznego odbioru poprzez edukacyjny ekosystem: pokazy i warsztaty filmowe, spotkania z twórcami, wspólne działania z szkołami i instytucjami kultury oraz specjalną sekcję Gdynia Dzieciom, która na stałe wpisała się już w program Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni".

Reklama

"Dajmy się oderwać, dajmy się zaczarować. Czytajmy książki, biegajmy po lesie i koniecznie, jak najczęściej, chodźmy do kina!" - przekonuje Agnieszka Grochowska.

"Tylko na wielkim ekranie można prawdziwie doświadczać kina. Istota zawsze tkwi w niuansie, w subtelności. Warto jej nie przegapić" - dodaje.

"W dzisiejszych czasach kompletnego przebodźcowania kino jest wytchnieniem. To w nim można przeżyć coś od początku do końca gromadnie śmiejąc się i wzruszając, a przy tym szanując pracę filmowców którzy dbają o każdy element filmowego świata tak, że pochłania on as do reszty" - wtóruje jej Sebastian Stankiewicz.

"Kino młodego widza to dla mnie od dziecka podróż do niesamowitego świata wyobraźni tajemnicy z poczuciem zawsze niesamowitej frajdy w odkrywaniu nowych światów" - podsumowuje aktor.



Zdjęcie Sebastian Stankiewicz, fot. Przemo Pączkowski / SFP / materiały prasowe

Polskie Kino Młodego Widza: w 3 miesiące 18 miast w Polsce

Jednym z filarów tegorocznego programu są filmowe jubileusze: 50-lecie kultowego "Misia Uszatka" oraz 95. urodziny Zofii Ołdak - reżyserki i twórczyni "Plastusiowego pamiętnika".

Polskie Kino Młodego Widza włącza się również w obchody Roku Władysława Stanisława Reymonta, prezentując cyfrowo zrekonstruowaną, nominowaną do Oscara "Ziemię obiecaną" Andrzeja Wajdy, która w tym roku obchodzi 50. rocznicę premiery oraz nowatorski, aktorsko-animowany obraz "Chłopi" DK i Hugh Welchmanów.

W programie także mnóstwo innych propozycji. Od "Niesamowitych przygód skarpetek" inspirowanych bestsellerem Justyny Bednarek, "Smoka Diplodoka" Wojtka Wawszczyka po kino dokumentalne dla młodych i o młodych, a także współczesne fabuły, jak nagradzane "Innego końca nie będzie" Moniki Majorek.



Polskie Kino Młodego Widza w ciągu trzech jesiennych miesięcy odwiedzi 18 miast w Polsce.

21. edycja Polskiego Kina Młodego Widza realizowana jest przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich i współfinansowana jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.