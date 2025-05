Afera wokół nowego filmu z uniwersum "Johna Wicka". Nie można krytykować?

Nadchodzi "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka"

Osierocona 7-letnia Eve trafia do rodziny zastępczej. Przepełniona gniewem i żądzą zemsty zwraca na siebie uwagę tajemniczej organizacji Ruska Roma, która przygarnia ją i doskonali w sztuce tańca i zabijania. Jako dorosła kobieta i profesjonalistka umiejętnościach, Eve łamie zasady swojej organizacji, by ruszyć na poszukiwania zabójcy ojca. Z Nowego Jorku trop prowadzi ją do małego alpejskiego miasteczka. Tu odkrywa, kim tak naprawdę jest i dlaczego zniszczono jej rodzinę. A to dopiero początek jej drogi.

Akcja spin-offu kultowej serii "John Wick" osadzona jest między wydarzeniami trzeciej i czwartej części losów tytułowego bohatera. W filmie nie zabraknie więc aktorów z poprzednich odsłon serii: Iana McShane’a w roli Winstona, właściciela hotelu Continental, czy nieżyjącego już, wspaniałego Lance'a Reddicka, filmowego Charona. W obsadzie znaleźli się także: Norman Reedus, Catalina Sandino Moreno, Gabriel Byrne i David Castañeda.

"Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" w kinach od 6 czerwca 2025 roku.

Ledwo zaliczył pierwsze pokazy, a już pojawiła się afera

Po pierwszych pokazach, które przeznaczone były dla recenzentów wybuchła niemała afera, a w sieci zawrzało. O co poszło? Widzowie skrytykowali Lionsgate za zachęcanie do wstrzymania się z negatywnymi opiniami do publikacji pełnych recenzji. Recenzenci zmuszeni byliby pisać jedynie pozytywne opinie. Studio twierdzi jednak, że informacje te zostały wyrwane z kontekstu. Z treścią można zapoznać się niżej: