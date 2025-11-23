26. Festiwal Filmu Niemego w Krakowie: Róża wiatrów, czyli metafora życiowej podróży

26. Festiwal Filmu Niemego w Krakowie: Róża wiatrów

Motywem przewodnim tegorocznej edycji Festiwalu Filmu Niemego w Krakowie jest "Róża wiatrów", stanowiąca metaforę życiowej podróży - tego, co nieznane, ciekawości świata i różnych sposobów opowiadania.

"Ludzi od zawsze cechowała ciekawość świata. To ona napędzała szeroko pojęty rozwój. W tym roku przyświeca nam różnorodność - pokażemy filmy z różnych stron świata... i nie tylko. W programie są filmy o miejscach egzotycznych, o dalekich wyprawach w nieznane i pokonywaniu codziennych trudności" - informują organizatorzy.

Podczas 26. Festiwalu Filmu Niemego - jak co roku - filmy wyświetlane będą z muzyką wykonywaną na żywo.

Pokazy festiwalowe odbywać się będą w dwóch lokalizacjach: w Kinie Pod Baranami i w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

26. Festiwal Filmu Niemego: Co w programie?

Festiwal rozpocznie się 4 grudnia od dwóch pokazów w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Widzowie obejrzą film "Kalbaka" z 1930 roku, do którego muzykę na żywo wykona Wassim Ibrahim i przyjaciele oraz "The Epic of Everest" (1924) z muzyką młodej jazzowej grupy Omasta., która niedawno wydała swój pierwszy album w legendarnej wytwórni Astigmatic Records.

W kolejnych dniach widzowie będą mogli obejrzeć takie produkcje, jak "Misja na Marsa" (1918) z muzyką Hani Derej trio, "Laila" (1929) - tu muzykę na żywo wykonają Karpaty Magiczne, "Zew morza" (1927) z muzyką Semi-Invented Trio, "Trawa" (1925) z muzyką Stealpot Live on Beats, "Terje Vigen" (1917) - muzyka Kubaterra - Jakub Dobrowolski, "Inferno" (1911) - muzyka Maja Kuzińska & Jagoda Stanicka (Jagodna) czy "Światło Azji" (1925) z muzyką Trifonids / Mencel / Kubek.

Film "Pieśń purpurowego kwiatu" (1919) zostanie pokazany w wersji z nagraną muzyką, a do "Filmowych obrazów starego Krakowa" z lat 1913-1929 oprawę muzyczną stworzy Kuba Derej.

Cały program i opisy filmów znajdziecie na stronie Kina Pod Baranami i na oficjalnej stronie Festiwalu Filmu Niemego w Krakowie.

