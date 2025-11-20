Pokaz specjalny filmu "Bracia Lumière!" z narracją na żywo w Krakowie

Pokaz filmu "Bracia Lumière!" odbędzie się niemal dokładnie w 130. rocznicę narodzin kina. Podczas seansu dyrektor festiwalu w Cannes Thierry Frémaux poprowadzi na scenie narrację na żywo. Przed i po pokazie z reżyserem porozmawia Grażyna Torbicka, a polskim tłumaczem i narratorem będzie aktor Philippe Tłokiński.



Pierwszy publiczny pokaz filmowy na świecie odbył się 28 grudnia 1895 roku w Salonie Indyjskim, mieszczącym się w piwnicy "Grand-Cafè" przy bulwarze Kapucynów w Paryżu. To wydarzenie używane jest za narodziny kina. Autorami filmów byli Francuzi, bracia Lumière - August i Louis. Wśród wyświetlonych filmów znalazły się dokumenty "Wyjście robotników z fabryki", "Wjazd pociągu na stację w La Ciotat", a także "Polewacz polany", uważany z pierwszą filmową komedię. Pokaz obejrzała wtedy garstka widzów - zaledwie 35 osób.

"Bracia Lumière!" to montaż 108 filmów, trwających po 50 sekund każdy, starannie wybranych przez Thierry’ego Frémaux spośród ponad 1,4 tys. nakręconych w latach 1895 - 1905 przez Louisa Lumière’a i jego operatorów. Od pierwszej komedii, po inscenizowane etiudy, eksperymenty z ruchem kamery i dokumenty, stanowiące bezcenny zapis codziennego życia Francji i świata z przełomu wieków. Są wśród nich zarówno klasyczne arcydzieła, jak i zaskakujące, nieznane dotychczas filmowe odkrycia. Dla uczczenia dziedzictwa braci Lumière zrekonstruowano je cyfrowo i zmontowano w jeden pełnometrażowy, trwający 90 minut film.

"Bracia Lumière!": informacje o filmie

"Bracia Lumière!" to montaż 108 cyfrowo odrestaurowanych filmów spośród ponad 1,4 tys. nakręconych przez Louisa Lumière’a i jego operatorów w latach 1895-1905. Ich starannej selekcji dokonał Thierry Frémaux - dyrektor Festiwalu Filmowego w Cannes i Instytutu Lumière w Lyonie, który osobiście prowadzi narrację na żywo. Jego opowieść to fascynująca, pełna pasji lekcja historii kina, odsłaniająca konteksty artystyczne, technologiczne i kulturowe, które ukształtowały język filmu, jaki znamy dziś. Reżyserem filmu jest Thierry Frémaux.

Od pierwszej komedii filmowej po inscenizowane etiudy, eksperymenty z ruchem kamery i spojrzenie na życie codzienne ludzi z końca XIX wieku - to kino w najczystszej, najprawdziwszej formie. Znalazły się wśród nich zarówno klasyczne arcydzieła, jak i zaskakujące, nieznane dotychczas filmowe odkrycia. Te filmy to także unikalne spojrzenie na Francję i świat z początków współczesnej ery. Zrekonstruowano je cyfrowo w jakości 4K i zebrano dla uczczenia wspaniałego dziedzictwa braci Lumière.

Na pokaz specjalny filmu zapraszają Kino Pod Baranami i Timeless Film Foundation.

