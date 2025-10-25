Z kina na streaming. Jedno z największych widowisk zobaczycie w domu

"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki": tegoroczny hit kinowy

Akcja filmu rozgrywa się w latach 60. XX wieku i nie skupi się na genezie zespołu. Tytułowa drużyna musi zmierzyć się z Galactusem (Ralph Ineson), pożeraczem planet. Główne role grają Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach i Joseph Quinn. W osadzie "Fantastycznej 4: Pierwszych kroków" znaleźli się także John Malkovich, Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne i Sarah Niles.

"Fantastyczna Czwórka" nigdy nie miała łatwej drogi. Byli pierwszą drużyną superbohaterów stworzoną przez Stana Lee i Jacka Kirby'ego. Debiutowała w 1961 roku, tym samym rozpoczynając renesans wydawnictwa Marvel Comics. W kolejnych latach czytelnicy poznali Spider-Mana, X-Men oraz większość członków Avengers (poza Kapitanem Ameryką).

W skład Fantastycznej Czwórki wchodzą Reed Richards, geniusz obdarzony zdolnością dowolnej zmiany kształtu swojego ciała, Sue Storm, która tworzy pola siłowe i staje się niewidzialna, jej brat Johnny, którego ciało może zająć się ogniem oraz Ben Grimm, przeobrażony w monstrum z pomarańczowego kamienia.

"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki": film wkrótce na streamingu

Do dziś film "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" zarobił na całym świecie ponad 521 mln dolarów. Jeżeli nie zdążyliście obejrzeć produkcji na dużym ekranie, to mamy dla was dobrą wiadomość - widowisko Marvela zadebiutuje 5 listopada w serwisie Disney+.

