Ikona światowego kina od ponad dekady ma żonę. Są sobą nawzajem zachwycone
"Bardzo dbają o prywatność, szczególnie jeśli są w otoczeniu ludzi, których nie znają" - opisywał swego czasu relację Jodie Foster i Aleksandy Hedison serwis People "Kiedy są razem, to tak, jakby były we własnym świecie". Panie są już razem od 10 lat.
Jodie Foster nie trzeba nikomu przedstawiać. Ikona Hollywood ma na koncie udział w legendarnych produkcjach filmowych ("Taksówkarz", "Milczenie owiec", "Nell", "Sommersby", "Maverick", "Kontakt"). Na koncie ma dwa Oscary (za role w "Milczeniu owiec" i "Oskarżonych"), Nagrodę Gildii Aktorów Ekranowych, Złoty Glob, BAFTĘ, Saturna i Emmy za występ w czwartej odsłonie serialu "Detektyw: kraina nocy".
Alexandra Hedison jest córką aktora, Davida Hedisona, który zagrał w dwóch filmach z cyklu o przygodach Jamesa Bonda: "Żyj i pozwól umrzeć" oraz "Licencja na zabijanie". Jej mama, Bridget Hedison, była asystentką produkcji przy kultowej "Dynastii". Alexandra jest fotografką, ale podobnie jak jej rodzice i ona pojawiła się na ekranie. Mogliśmy ją zobaczyć w serialach "Prey", "Melrose Place", "Lois & Clark". Najbardziej znana jest z roli Dylan Moreland w "Słowie na L".
Jodie Foster i Alexandra Hedison są w szczęśliwym związku od ponad 10 lat. Ślub wzięły w 2014 roku podczas prywatnej ceremonii, zaledwie kilkanaście miesięcy po pierwszym spotkaniu. Wcześniej Foster była partnerką Cydney Bernard. Hedison przez cztery lata była w związku z aktorką Ellen DeGeneres.
O swoim małżeństwie panie nie opowiadają w mediach. Cenią sobie prywatność. Kiedy Jodie Foster odbierała w 2013 roku Nagrodę im. Cecila B. DeMille'a w trakcie rozdania Złotych Globów żartobliwie powiedziała:
"Mam nadzieję, że nie będziecie rozczarowani, że nie będzie dzisiaj długiej przemowy na temat coming-outu, ponieważ swój zrobiłam już z tysiąc lat wcześniej, w epoce kamienia łupanego. W tych ciekawych czasach, kiedy delikatna młoda dziewczyna mogła otworzyć się przed przyjaciółmi, którym ufała, rodziną, współpracownikami, i później, stopniowo i dumnie przed wszystkimi, którzy ją znali. Kogo spotkała. Teraz jednak, jak mi powiedziano, każdy celebryta musi uhonorować każde wydarzenie w swoim życiu na konferencji prasowej czy w reality show".
Czasami jednak i Foster, i Hedison robią wyjątki. Alexandra od czasu do czasu, przeważnie przy ważnych rocznicach czy okazjach, publikuje wspólne zdjęcia z Jodie na Instagramie. Obie pojawiają się również na różnych premierach.
Podczas rozdania nagród Emmy w 2024 roku Jodie Foster odebrała statuetkę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej w serialu limitowanym ["Detektyw: kraina nocy" - przyp. red.]. Pod koniec przemowy wykrzyczała ze sceny: "dla miłości mojego życia, Aleksandry Hedison, mojej żony".
We wrześniu 2025 roku, w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto Foster zdradziła, że jej żona uwielbia się z niej nabijać z powodu pewnej jej przywary - Jodie uwielbia zdobywać nagrody i jest dumna ze statuetek, które zdobyła na przestrzeni lat.
"Ciągle się ze mnie nabija. A ja uwielbiam swoje nagrody" - żartowała.
Na początku października odbyła się premiera najnowszego filmu Foster "A Private Life" przedstawiającego losy psychiatry, która rozpoczyna prywatne śledztwo chcąc udowodnić, że śmierć jej pacjenta nie była wypadkiem. W rozmowie z People aktorka wyznała, że Hedison nie udziela jej aktorskich rad.
"Rozmawiamy o wielu rzeczach, przede wszystkim żartujemy, dyskutujemy o footballu, czy filmach. Jesteśmy zachwycone sobą nawzajem, więc ja lubię słuchać jak jej się powodzi. Moja rada brzmiałaby więc: "wow, trzymaj tak dalej".
