Ikona światowego kina od ponad dekady ma żonę. Są sobą nawzajem zachwycone

Jodie Foster i Alexandra Hedison: "jakby były we własnym świecie"

Jodie Foster nie trzeba nikomu przedstawiać. Ikona Hollywood ma na koncie udział w legendarnych produkcjach filmowych ("Taksówkarz", "Milczenie owiec", "Nell", "Sommersby", "Maverick", "Kontakt"). Na koncie ma dwa Oscary (za role w "Milczeniu owiec" i "Oskarżonych"), Nagrodę Gildii Aktorów Ekranowych, Złoty Glob, BAFTĘ, Saturna i Emmy za występ w czwartej odsłonie serialu "Detektyw: kraina nocy".

Alexandra Hedison jest córką aktora, Davida Hedisona, który zagrał w dwóch filmach z cyklu o przygodach Jamesa Bonda: "Żyj i pozwól umrzeć" oraz "Licencja na zabijanie". Jej mama, Bridget Hedison, była asystentką produkcji przy kultowej "Dynastii". Alexandra jest fotografką, ale podobnie jak jej rodzice i ona pojawiła się na ekranie. Mogliśmy ją zobaczyć w serialach "Prey", "Melrose Place", "Lois & Clark". Najbardziej znana jest z roli Dylan Moreland w "Słowie na L".

Jodie Foster i Alexandra Hedison są w szczęśliwym związku od ponad 10 lat. Ślub wzięły w 2014 roku podczas prywatnej ceremonii, zaledwie kilkanaście miesięcy po pierwszym spotkaniu. Wcześniej Foster była partnerką Cydney Bernard. Hedison przez cztery lata była w związku z aktorką Ellen DeGeneres.

"Bardzo dbają o prywatność, szczególnie jeśli są w otoczeniu ludzi, których nie znają" - mówił swego czasu na łamach People informator serwisu. "Kiedy są razem, to tak, jakby były we własnym świecie".

Jodie Foster i Alexandra Hedison: prywatność przede wszystkim

O swoim małżeństwie panie nie opowiadają w mediach. Cenią sobie prywatność. Kiedy Jodie Foster odbierała w 2013 roku Nagrodę im. Cecila B. DeMille'a w trakcie rozdania Złotych Globów żartobliwie powiedziała:

"Mam nadzieję, że nie będziecie rozczarowani, że nie będzie dzisiaj długiej przemowy na temat coming-outu, ponieważ swój zrobiłam już z tysiąc lat wcześniej, w epoce kamienia łupanego. W tych ciekawych czasach, kiedy delikatna młoda dziewczyna mogła otworzyć się przed przyjaciółmi, którym ufała, rodziną, współpracownikami, i później, stopniowo i dumnie przed wszystkimi, którzy ją znali. Kogo spotkała. Teraz jednak, jak mi powiedziano, każdy celebryta musi uhonorować każde wydarzenie w swoim życiu na konferencji prasowej czy w reality show".

Czasami jednak i Foster, i Hedison robią wyjątki. Alexandra od czasu do czasu, przeważnie przy ważnych rocznicach czy okazjach, publikuje wspólne zdjęcia z Jodie na Instagramie. Obie pojawiają się również na różnych premierach.

Podczas rozdania nagród Emmy w 2024 roku Jodie Foster odebrała statuetkę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej w serialu limitowanym ["Detektyw: kraina nocy" - przyp. red.]. Pod koniec przemowy wykrzyczała ze sceny: "dla miłości mojego życia, Aleksandry Hedison, mojej żony".

Zdjęcie Alexandra Hedison, Jodie Foster / Emma McIntyre/Getty Images for TCM / Getty Images

Jodie Foster i Alexandra Hedsion: są sobą zachwycone

We wrześniu 2025 roku, w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto Foster zdradziła, że jej żona uwielbia się z niej nabijać z powodu pewnej jej przywary - Jodie uwielbia zdobywać nagrody i jest dumna ze statuetek, które zdobyła na przestrzeni lat.

"Ciągle się ze mnie nabija. A ja uwielbiam swoje nagrody" - żartowała.

Na początku października odbyła się premiera najnowszego filmu Foster "A Private Life" przedstawiającego losy psychiatry, która rozpoczyna prywatne śledztwo chcąc udowodnić, że śmierć jej pacjenta nie była wypadkiem. W rozmowie z People aktorka wyznała, że Hedison nie udziela jej aktorskich rad.

"Rozmawiamy o wielu rzeczach, przede wszystkim żartujemy, dyskutujemy o footballu, czy filmach. Jesteśmy zachwycone sobą nawzajem, więc ja lubię słuchać jak jej się powodzi. Moja rada brzmiałaby więc: "wow, trzymaj tak dalej".