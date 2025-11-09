Wciągające filmy na weekend. Tak dobre, że nie oderwiesz wzroku

"Wrooklyn Zoo", Canal+

Osiemnastoletni Kosa (Mateusz Okuła) jest najlepszym skejterem we Wrocławiu. Ma piękną dziewczynę, świetnych kumpli, uwielbianego dziadka (Jan Frycz) i jasny plan na przyszłość. Chce wygrać prestiżowe deskorolkowe zawody, których stawką są duże pieniądze i wyjazd do Los Angeles. Wszystko zmienia się diametralnie, gdy w czasie beztroskich wakacji Kosa poznaje Zorę (Natalia Szmidt) - magnetyczną romską dziewczynę, wraz z którą w życie chłopaka wkracza magia i namiętne uczucie, jakiego nigdy dotąd nie zaznał.

Wkrótce, by zawalczyć o swą miłość, młodzi zakochani będą musieli stawić czoła starej rodzinnej tradycji, społecznym zakazom i uprzedzeniom oraz bandytom. Wspólnie zrobią wszystko, by oszukać przeznaczenie, choć cena ich wyborów może być naprawdę wysoka.

"Wrooklyn Zoo" miało swoją premierę w czasie 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Od 8 listopada film można zobaczyć na platformie Canal+.

"Nieczysta gra", Prime Video

"Nieczysta gra" jest inspirowana bestsellerowymi powieściami Donalda E. Westlake'a. Parker postanawia wyrównać rachunki z Zen, która dopuściła się zdrady. Sytuacja się jednak komplikuje i jedynym sposobem, by ją rozwiązać jest kradzieża kolekcji bezcennych klejnotów i artefaktów". Za reżyserię mocnego thrillera odpowiada Shane Black, a w rolach głównych występują Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield, Rosa Salazar, Keegan-Michael Key, Chukwudi Iwuji, Nat Wolff oraz Thomas Jane i Tony Shalhoub. Ten film zapowiada się jako pełna humoru jazda bez trzymanki - szykujcie się na spektakularne sceny walki i fabułę, która nie pozwoli wam zamknąć oczu!

Zdjęcie "Nieczysta gra" / Jasin Bolan/Prime / materiały prasowe

Choć od premiery minął miesiąc, film zajmuje obecnie 5 miejsce w rankingu Top 10 najchętniej oglądanych filmów w Polsce

"Frankenstein", Netflix

"Frankenstein" w reżyserii Guillermo del Toro to klasyczna historia opowiedziana przez mistrza baśni i grozy. Zjawiskowe zdjęcia, hipnotyzująca atmosfera i gwiazdorska obsada sprawiają, że "Frankenstein" jest widowiskiem pełnym magii, które z pewnością na długo zostanie w pamięci widzów. W głównych rolach można zobaczyć takie gwiazdy, jak: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Charles Dance, Mia Goth, David Bradley, Christoph Waltz i Lars Mikkelsen.

Zdjęcie "Frankenstein" / Netflix / materiały prasowe

"Frankenstein" trafił na Netfliksa 7 listopada i zajmuje pierwsze miejsce wśród najchętniej oglądanych tytułów w streamingu.

