Najlepsi ojcowie Hollywood. Zaręczyli się dwa razy, pobrali po pięciu latach

Neil Patrick Harris i David Burtka: są razem od ponad 20 lat

Neil Patrick Harris jest aktorem znanym z kultowego "Jak poznałem waszą matkę". Ostatnio mogliśmy oglądać go w najnowszej odsłonie Dextera. David Burtka jest szefem kuchni, pisarzem oraz również aktorem. W trakcie swojego ponad dwudziestoletniego związku panowie wystąpili razem w kilku projektach. Nie zawsze jednak wszystko układało się idealnie.

Harris dokonał coming outu na łamach magazynu People w 2006 roku. “Jestem zadowolonym z życia gejem, który z każdego dnia czerpie jak najwięcej i jest szczęśliwy, że może pracować ze wspaniałymi ludźmi w branży, którą kocham".

Choć już wtedy był w związku z Davidem, o tym, że jest w związku opowiedział trzy lata po ich pierwszym spotkaniu.

"Nie jestem osobą, która wywołuje skandale, więc nie chciałem odnosić się do jakiś historii. Wydałem więc oświadczenie i zgasiłem ogień. Moje życie jest w większości na widoku. Od trzech lat jestem w związku z tym samym facetem, wiedzą o tym nasze rodziny. Często wychodzimy gdzieś razem" - powiedział w programie Ellen DeGeneres.

Neil Patrick Harris i David Burtka: podwójne oświadczyny

Pierwszy raz publicznie jako para pojawili się na rozdaniu nagród Emmy w 2007 roku, kiedy Neil Patrick Harris został nominowany za najlepszą drugoplanową rolę męską. Oczywiście, w “Jak poznałem waszą matkę". W sierpniu 2010 roku Harris i Burtka poinformowali, że spodziewają się dzieci, a ich matką jest surogatka.

"Już na pierwszej randce rozmawialiśmy o dzieciach" - napisał Burtka w eseju, który wraz z Harrisem opublikował na łamach Out Magazine. “Jeżeli nie chcielibyśmy tego, pewnie nie bylibyśmy razem".

O radosnej nowinie Harris poinformował na Twitterze.

"Więc tej jesieni urodzą się nam bliźnięta. Jesteśmy podekscytowani/zestresowani. Mamy nadzieję, że prasa uszanuje naszą prywatność".

Bliźnięta - Harper Grace i Gideon Scott - przyszły na świat 12 października 2010 roku. Kilka miesięcy później Harris i Burtka ogłosili swoje zaręczyny i zalegalizowali związek w 2011 r., kiedy w USA uchwalono ustawę o równości małżeńskiej. Ślub wzięli jednak dopiero trzy lata później, podczas prywatnej ceremonii we Włoszech.

Jak się okazało, zaręczeni byli już pięć lat wcześniej. W eseju w Out Magazine Burtka wyjawił, że oświadczył się Harrisowi już w 2007 roku, na rogu tych samych ulic, gdzie się spotkali. W walentynkowy wieczór w 2008 r. Harris postanowił się odwdzięczyć i oświadczył się Burtce.

Neil Patrick Harris i David Burtka: świętują pierwszą randkę

Co roku Harris i Burtka świętują rocznicę swojej pierwszej randki. W 2022 roku Burtka opublikował post, w którym napisał: "Zawsze świętujemy naszą pierwszą randkę dlatego, że przez siedem lat naszego związku zawarcie małżeństwa było nielegalne".

Rok później Harris napisał z kolei: "19 lat temu poszedłem na pierwszą randkę z tym gościem (...) Dziękuję, że we mnie wierzyłeś, w siebie i w nas (...)".

David Burtka w innym poście wyznał: "Dobre chwile przeważyły nad tymi złymi. Jestem wdzięczny, że wybrałem się w tą podróż z tobą. Kiedy dojrzewamy jako ludzie, nasza relacja staje się mocniejsza (...)".

